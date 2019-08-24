林鄭月娥籌建「對話平台」　示威者禮賓府外叫陣：閉門造車！

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

香港特首林鄭月娥20日表示，將籌建對話平台尋求「有心人」，一同解決香港困境。林鄭今（24）日早上於禮賓府舉行籌備會議，邀請社會賢達人士及政府高層齊聚。場外則有「民陣」等社運團體抗議，痛批對話平台是閉門造車，並無回應市民訴求，由於禮賓府正門非陳抗區，勸離無效後，遭警方架離現場。

▲林鄭月娥邀請各界人士齊聚禮賓府籌備「對話平台」。（圖／翻攝RTHK香港電台視像新聞臉書）

這場由林鄭月娥發起的「對話平台」籌備會，出席人士來自「產官學」界，官員包括政務司長張建宗、財政司長陳茂波、環境局局長黃錦星、保安局局長李家超等人。學界人士則包含，港大微生物學系教授袁國勇、中大前校長沈祖堯、浸大校長錢大康、教大校長張仁良及體院主席林大輝等。

此外，前政務司司長唐英年，立法會前主席曾鈺成，運輸及房屋局前局長張炳良、前民主思路成員麥嘉晉，社聯行政總裁蔡海偉、中大前校長沉祖堯，浸大校長錢大康和天主教香港教區宗座署理湯漢等人也在上午9時前後進入禮賓府。

▲禮賓府外示威者遭警方架離現場。（圖／翻攝RTHK香港電台視像新聞臉書）

林鄭月娥此前宣佈，在建構對話平台前，會先接觸一些持類似建議的「有心人」，包括政商界、專業界別及大學校長等社會精英，協助籌備有關工作。邀請名單公佈後，受到部份輿論質疑，對話平台是為政府背書，無法有效反映民意，成立具有法定權力的「獨立調查委員會」較「對話平台」更加實際。

在林鄭召開「對話平台」籌備會的同時，禮賓府外也有來自民陣和社民連的成員示威抗議，批評林鄭月娥構建的對話平台，只是閉門造車，無回應市民訴求。由於禮賓府正門並非劃定示威區，警方警告請願人士離開未果，隨即將示威者抬離現場。

