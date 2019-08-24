美方指北京壓迫至香港動盪　耿爽引「林肯名言」回應

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

記者馬叔安／綜合報導

針對美國議院多數黨領袖密契·麥康諾（Addison Mitchell ”Mitch” McConnell, Jr）日前發表署名文章《我們與香港在一起》，大陸外交部發言人耿爽23日引用美國前總統林肯（Abraham Lincoln）的名言回應，呼籲對方這麼做下去，違背的是中國人民的民意，挑戰的是世界人民的智商。

大陸外交部23日舉行例行記者會，期間有媒體提問時提到，美國國會參議院多數黨領袖近日在美國媒體上發表署名文章，稱發生在香港的動蕩是北京系統性壓迫國內人民，以及在國際上尋求霸權的結果，每一個民主國家都必須作出選擇：要麼加入自由公平的國際體系，要麼追隨壓迫、監視人民的中國並成為其附庸。

耿爽回應，美方有關政客對近期香港發生的暴力違法事件非但沒有半點譴責，對自己國家插手香港事務的錯誤行徑非但沒有半點反思。耿爽並引用林肯的話，「你可能在某個時刻欺騙所有人，也可能在所有時刻欺騙某些人，但不可能在所有時刻欺騙所有人。」

▲《人民日報》海外版刊登呼籲香港青年的圖片。（圖／翻攝自《人民日報》海外版）

此外，《人民日報》海外版於24日刊登全版圖片，標題以繁體字寫道《香港青年我想對你說「不要讓別人左右自己的腦袋」》。並於其他版面刊登香港各界與內地青年反對香港暴力，期望早日恢復秩序的新聞。