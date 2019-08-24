　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美方指北京壓迫至香港動盪　耿爽引「林肯名言」回應

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

記者馬叔安／綜合報導

針對美國議院多數黨領袖密契·麥康諾（Addison Mitchell ”Mitch” McConnell, Jr）日前發表署名文章《我們與香港在一起》，大陸外交部發言人耿爽23日引用美國前總統林肯（Abraham Lincoln）的名言回應，呼籲對方這麼做下去，違背的是中國人民的民意，挑戰的是世界人民的智商。

大陸外交部23日舉行例行記者會，期間有媒體提問時提到，美國國會參議院多數黨領袖近日在美國媒體上發表署名文章，稱發生在香港的動蕩是北京系統性壓迫國內人民，以及在國際上尋求霸權的結果，每一個民主國家都必須作出選擇：要麼加入自由公平的國際體系，要麼追隨壓迫、監視人民的中國並成為其附庸。

耿爽回應，美方有關政客對近期香港發生的暴力違法事件非但沒有半點譴責，對自己國家插手香港事務的錯誤行徑非但沒有半點反思。耿爽並引用林肯的話，「你可能在某個時刻欺騙所有人，也可能在所有時刻欺騙某些人，但不可能在所有時刻欺騙所有人。」

▲《人民日報》海外版刊登呼籲香港青年的圖片。（圖／翻攝自《人民日報》海外版）

▲《人民日報》海外版刊登呼籲香港青年的圖片。（圖／翻攝自《人民日報》海外版）

此外，《人民日報》海外版於24日刊登全版圖片，標題以繁體字寫道《香港青年我想對你說「不要讓別人左右自己的腦袋」》。並於其他版面刊登香港各界與內地青年反對香港暴力，期望早日恢復秩序的新聞。

ET快訊
女友上別人車！大根目睹「她的手摸摸摸」心碎給7字箴言
比內用便宜！他叫foodpanda外送到店裡　爽賺免運+折扣
恍神奪3命！起底酒駕男臉書　狂曬女友閃照諷刺寫「3點」：毀掉

關鍵字：耿爽,香港,林肯,密契·麥康諾

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣民意基金會民調／柯文哲民眾黨衝擊國民黨支持度　時力被擠壓成第4小黨

台灣民意基金會民調／大勝韓柯！蔡英文41%狠甩韓國瑜28%、柯文哲22%

白鹿釀板橋國中大樹倒、玻璃破！　侯友宜提醒：勿掉以輕心

財經界都希望他選！　宣明智：郭台銘現在很快樂

台灣民意基金會民調／蔡英文大勝韓國瑜17.4%！政黨支持民進黨逆轉勝藍營

柯文哲擔任競選總幹事？　郭台銘辦公室：郭董站在國政制高點

白鹿颱風停電數29077戶　台電搶修剩9292！今晚10點前修復

蘇煥智「台灣維新黨」創黨大會　郭台銘、柯文哲花籃致賀

美方指北京壓迫至香港動盪　耿爽引「林肯名言」回應

「不當黨產在台灣」特展登場！週末快閃台北免費參觀

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

男友帶她「自拍婚紗照」藏浪漫驚喜！　三仙台掏出鑽戒...她落淚：Yes，I Do

兄妹吵架..哥哥暴怒：別跟著我　暖男嗒嗒「高情商談心」開解！

《聲林之王2》正式開播！！！　美人魚開撩：要讓蕭敬騰愛上我

化身「口香糖貓」撒嬌阻止奴才出門　8次飛撲挽留...網羨：我家的都不理

蹦來個蹦~聽完想一起蹦蹦~　玖壹壹ft.ELLA「包租婆」好搶戲XDD

台灣民意基金會民調／柯文哲民眾黨衝擊國民黨支持度　時力被擠壓成第4小黨

台灣民意基金會民調／大勝韓柯！蔡英文41%狠甩韓國瑜28%、柯文哲22%

白鹿釀板橋國中大樹倒、玻璃破！　侯友宜提醒：勿掉以輕心

財經界都希望他選！　宣明智：郭台銘現在很快樂

台灣民意基金會民調／蔡英文大勝韓國瑜17.4%！政黨支持民進黨逆轉勝藍營

柯文哲擔任競選總幹事？　郭台銘辦公室：郭董站在國政制高點

白鹿颱風停電數29077戶　台電搶修剩9292！今晚10點前修復

蘇煥智「台灣維新黨」創黨大會　郭台銘、柯文哲花籃致賀

美方指北京壓迫至香港動盪　耿爽引「林肯名言」回應

「不當黨產在台灣」特展登場！週末快閃台北免費參觀

不斷更新／廖乙忠對決翁瑋均　中信、桃猿先發名單

LIVE／白鹿發威！高雄山區民眾撤離　氣象局曝颱風最新動態

中職／高國輝舊傷復發降二軍　富邦期待范國宸頂上火力

媽媽爽喝紅酒、看影片　要空姐「幫餵小孩吃飯」...她1句話KO

這組女團解散了！　一片歌手「團名禁止再使用」歌迷心碎

夢到自己變胖！喵驚醒揉肚子「上下晃1分鐘」...睜大眼崩潰了

愛美女孩看這邊！　吃對東西可護眼、皮膚亮白、抗老化

新iPhone更多細節曝光！　彭博爆料：將有10大升級亮點

酒吧快閃殺人！24歲華裔女「遭桶7刀身亡」　葬禮前一天...摩洛哥男自首：愛她2年了

老藥師殺妻自戕原因曝光！　兄弟房產分不攏子女不挺是主因

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌call out！..

幕後／蔡英文給隨扈2命令.....

美國商會演講　蔡英文VS韓國瑜..

韓國瑜準時坐鎮：我從小就有這個..

柯P：戰略要贏總統大選「我去選..

私菸10009只取一條　悲情吳..

幕後／韓國瑜美商演說　外商代表..

他曝郭台銘「這6個動作」：10..

即／台北未列警戒！市府說明了

柯文哲看香港示威：10/1日前..

「特勤郭雪芙」買100條私菸列..

快訊／郭台銘選總統　柯文哲不當..

被讚準時　韓國瑜：從小就有這個..

蔡英文向軍公教致謝致歉：風雨會..

更多熱門

相關新聞

觀塘遊行示威者「擠爆球場」撐傘出發

政府修訂《逃犯條例》惹起極大爭議，引發連場示威活動。有市民今日（24日）於觀塘區發起反修例遊行，由觀塘駿業街經海濱道、偉業街遊行到零碳天地旁空地，遊行集會時間為下午1時至當晚7時正。是次遊行主題為「燃點香港，全民覺醒」，目的是爭取政府回應「撤回」逃犯條例、實現雙普選等「五大訴求」，及關注區內智慧燈柱可能用作監控用途。

港鐵早上突宣布停7站！　警員到觀塘站疏散

林鄭月娥籌建「對話平台」 示威者遭架離

10名港青年失聯...微博網友瘋傳「遭扣查」

預告反送中悲劇收場　柯P籲北京解決根本問題

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

「20190823」超罕見　網喊長知識

路撿手機！妹子請客報答…神展開

白鹿颱風來襲　鄭明典：情況不一樣了

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本尊被神出

被具惠善光速打臉！安宰賢被抓包「偷改聲明標題」

快訊／蘇貞昌call out！三分鐘以後韓才接電話大喊...

小模洗澡到一半遭闖香閨　淫狼倒地休克

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

竹科工程師爽約「1王戰2鳳」仙人跳下場曝

帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」神回應被讚爆

遊覽車偷腥！閨蜜代班隨車　吃掉司機夫

深夜遇搭訕！女大生隔天「鼻眼滲血」慘死馬路…

神豪乾爹1小時斗內2300萬！甜美網紅嚇哭「賣身」

幕後／蔡英文給隨扈2命令...她要下車見馬英九

更多

最夯影音

更多

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面