　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

從砲戰走向和平　國台辦823周年提向金門供水390萬噸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲兩岸通水儀式,金門縣長陳福海。（圖／金門縣政府）

▲兩岸通水儀式滿周年。（圖／金門縣政府）

記者魏有德／綜合報導

大陸福建向金門供水屆滿一年，國台辦發言人馬曉光於823砲戰紀念日提到供水現況，反映出金門逐漸從「對抗前線」轉型至「交流第一線」的變化。馬曉光表示，一年來，大陸供水單位嚴格落實保質保量、安全生產、優質服務的要求，目前已向金門安全穩定供水近390萬噸，解決了金門鄉親長期以來面臨的用水困難。

▲▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

馬曉光表示，「在兩岸關係發展史冊上，向金門供水是兩岸同胞情感交融的佳話，是大陸惠台利民政策造福台灣同胞的生動寫照。」

馬曉光認為，未來將持續克服各種困難和干擾，促進兩岸經濟文化交流，努力推動兩岸「應通盡通」， 持續出台更多承載「兩岸一家親」理念的惠台利民措施，讓更多的台灣同胞分享大陸發展機遇，實現更快更好發展。

馬曉光指出，「兩岸關係好，台灣才會好；將繼續堅定維護兩岸關係和平發展的政治基礎，堅決反對和遏制『台獨』分裂活動，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。」

▲823砲戰大陸稱為金門砲戰。（圖／翻攝百度百科）

▲823砲戰大陸稱為金門砲戰。（圖／翻攝百度百科）

823砲戰在兩岸民眾心中，是一段可歌可泣的歷史，雙方共射擊超過47萬發砲彈，是兩岸至今最後一次大規模軍事衝突。時至今日，在小三通等政策的帶動下，砲戰發生地金門也從兩岸「對抗」的前線，轉型成兩岸「交流」的第一線。
 

ET快訊
「胖白鹿」加速！花東有望傍晚解除陸警　全島22:00脫暴風圈
郭台銘選總統？柯文哲自爆不當總幹事：我要當社會評論員
竹科工程師爽約艷人妻「1王戰2鳳」　壯漢帶把抓姦..仙人跳下
護國神山擋不了多久！白鹿逼近中颱估中午登陸恆春　午後風雨就來

關鍵字：國台辦,馬曉光,砲戰,823,特派現場

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男友酒後拉扯＋踢踹　癡情女倒地仍求警：不要處罰他

更新對港旅遊警示！　英外交部籲「保持警惕」：會查旅客電子設備

英駐港領事館職員鄭文傑深圳拘留15天　今獲釋順利返港！

從砲戰走向和平　國台辦823周年提向金門供水390萬噸

坐姿、打哈欠全都能分析　上海小學推人工智慧教學評估

堅持翻包檢查！上海迪士尼「強硬作風」遭炮轟　網怒：這侵犯隱私

華聞快遞／對接大灣區市場　超過3000種廣西農產品亮相廣州

影／台灣展商參加東北亞博覽會　對兩岸關係變化「很有感受」

手牽手築人鏈！「單腿哥」撐拐杖也要撐香港　網友感動：催淚過催淚彈

港鐵成功申請臨時禁制令！期限至30日...禁止故意阻礙列車

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

男友帶她「自拍婚紗照」藏浪漫驚喜！　三仙台掏出鑽戒...她落淚：Yes，I Do

兄妹吵架..哥哥暴怒：別跟著我　暖男嗒嗒「高情商談心」開解！

因「簽牌沒中」棄養4個月小貓 阿伯狠丟籠走人：什麼貓來富！

《聲林之王2》正式開播！！！　美人魚開撩：要讓蕭敬騰愛上我

呂珍九片場過生日　IU親自買「鯊魚寶寶蛋糕」

男友酒後拉扯＋踢踹　癡情女倒地仍求警：不要處罰他

更新對港旅遊警示！　英外交部籲「保持警惕」：會查旅客電子設備

英駐港領事館職員鄭文傑深圳拘留15天　今獲釋順利返港！

從砲戰走向和平　國台辦823周年提向金門供水390萬噸

坐姿、打哈欠全都能分析　上海小學推人工智慧教學評估

堅持翻包檢查！上海迪士尼「強硬作風」遭炮轟　網怒：這侵犯隱私

華聞快遞／對接大灣區市場　超過3000種廣西農產品亮相廣州

影／台灣展商參加東北亞博覽會　對兩岸關係變化「很有感受」

手牽手築人鏈！「單腿哥」撐拐杖也要撐香港　網友感動：催淚過催淚彈

港鐵成功申請臨時禁制令！期限至30日...禁止故意阻礙列車

劉以豪霸氣狩獵郭雪芙！《不能是朋友》「6大激情畫面」網臉紅：心動了

當金城武、蔡依林師弟　王牌經紀人一年不到悔簽下大根...原因曝光！

記得先預約！桃園金蘭醬油博物館　還有季節限定口味霜淇淋

國民黨2020若敗吳敦義是戰犯　柯文哲：有反對的意見嗎？

跳入西子灣游泳勸阻上岸不聽　水中「盧」80分鐘…罰款10萬↑　

因應白鹿颱風侵襲　台南市災防辦一級開設

桃園26歲男酒測0.64　清晨喝茫「過彎沒煞車」撞死3環保志工

「胖白鹿」加速了！花東有望傍晚解除陸警　全島22:00脫暴風圈

台南又冒登革熱！東區30多歲男自主檢驗確診「因高雄姐姐在老家染病」

男友酒後拉扯＋踢踹　癡情女倒地仍求警：不要處罰他

大陸熱門新聞

深夜遇搭訕！女大生隔天「鼻眼滲..

爸媽逼課業第一！18歲女「留遺..

5歲男童坐上SUV「帶3歲妹找..

5歲女童被玻璃窗「高空爆頭」慘..

忘關鏡頭！瑜珈妹更衣被看光

男友要「制服play」卻拿出尼..

被性侵女大生跳樓死　淫狼輾屍

媽一句話激怒丈夫　4月大男嬰被..

港警車頭燈太亮　辣模po照反擊

馬拉松最後跑者被嘲笑　義工：全..

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成..

大媽搏命鑽縫跳電梯　差1秒腰斬

伴娘遭10噁男壓床「揉胸打屁屁..

更多熱門

相關新聞

台灣展商對兩岸關係變化「很有感」

第十二屆東北亞博覽會23日在吉林省長春市開幕，博覽會也設置了台灣商品展區，參展商家達到82家，類型涵蓋食品、生活用品、文創產品等。此外，兩岸情勢最近的變化，參展商也深有感受，有展商就因兩岸航班被砍，行程大受影響，耗費成本也增加許多。

5G手機出貨　聯發科:最大市場在對岸

5G禁令衝擊　華為手機年營收減100億美元

華為發佈新AI處理器「昇騰910」

中國–東北亞博覽會　習近平提加強區域合作

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「20190823」超罕見　網喊長知識

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

路撿手機！妹子請客報答…神展開

白鹿颱風來襲　鄭明典：情況不一樣了

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本尊被神出

被具惠善光速打臉！安宰賢被抓包「偷改聲明標題」

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

遊覽車偷腥！閨蜜代班隨車　吃掉司機夫

深夜遇搭訕！女大生隔天「鼻眼滲血」慘死馬路…

缺角白鹿午後登陸！1天跑過台灣尾

快訊／蘇貞昌call out！三分鐘以後韓才接電話大喊...

幕後／蔡英文給隨扈2命令...她要下車見馬英九

竹科工程師爽約「1王戰2鳳」仙人跳下場曝

帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」神回應被讚爆

愛女被施暴流血　焦恩俊探班喊：打慘一點

更多

最夯影音

更多

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面