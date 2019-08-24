從砲戰走向和平　國台辦823周年提向金門供水390萬噸

▲兩岸通水儀式滿周年。（圖／金門縣政府）

記者魏有德／綜合報導

大陸福建向金門供水屆滿一年，國台辦發言人馬曉光於823砲戰紀念日提到供水現況，反映出金門逐漸從「對抗前線」轉型至「交流第一線」的變化。馬曉光表示，一年來，大陸供水單位嚴格落實保質保量、安全生產、優質服務的要求，目前已向金門安全穩定供水近390萬噸，解決了金門鄉親長期以來面臨的用水困難。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

馬曉光表示，「在兩岸關係發展史冊上，向金門供水是兩岸同胞情感交融的佳話，是大陸惠台利民政策造福台灣同胞的生動寫照。」

馬曉光認為，未來將持續克服各種困難和干擾，促進兩岸經濟文化交流，努力推動兩岸「應通盡通」， 持續出台更多承載「兩岸一家親」理念的惠台利民措施，讓更多的台灣同胞分享大陸發展機遇，實現更快更好發展。

馬曉光指出，「兩岸關係好，台灣才會好；將繼續堅定維護兩岸關係和平發展的政治基礎，堅決反對和遏制『台獨』分裂活動，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。」

▲823砲戰大陸稱為金門砲戰。（圖／翻攝百度百科）

823砲戰在兩岸民眾心中，是一段可歌可泣的歷史，雙方共射擊超過47萬發砲彈，是兩岸至今最後一次大規模軍事衝突。時至今日，在小三通等政策的帶動下，砲戰發生地金門也從兩岸「對抗」的前線，轉型成兩岸「交流」的第一線。

