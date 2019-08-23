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最大5G手機市場在對岸　聯發科評估：明年出貨量1億部

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▲顧客體驗5G手機的網路速度。（圖／中新社）

▲外界預估大陸將成為全球最大的5G手機市場。（圖／中新社）

記者曾俊豪／綜合報導

5G手機預計將在明年迎來爆炸性成長，聯發科CEO蔡力行近期首訪表示，明年全球的5G手機銷量能達到1.4億部，而僅中國大陸就能佔到1億部。其他行業調查機構也都認為，中國大陸的5G將成為全球最大的5G手機市場。

綜合陸媒報導，除蔡力行之外，聯發科總經理陳冠州也在媒體交流會上透露，聯發科5G手機芯片將在本季度開始交付，並於2020年第一季度規模出貨，希望能趕上第一波5G手機的大規模商用。

報導指出，聯發科的4G手機芯片市場份額為全球第二，目前公司正大量將資源投注在5G業務。此外，包含聯發科、高通、華為、紫光展銳等核心芯片設計商，都密集為第一批5G手機研發芯片。

▲▼聯發科5G單晶片，Computex 2019。（圖／業者提供）

▲聯發科5G單晶片。（圖／業者提供）

陳冠州提到，明年第一季是5G手機第一波大規模商用的時間點，芯片方面，中國大陸的市場供應量達到約1億套，全球市場達到1.3億至1.4億套左右，「由於5G技術更為複雜，現階段芯片單價相對於4G更高，所以5G手機實現平民化還需要一個過程。」

針對明年中國大陸的5G手機市場，《IDC》預測5G手機出貨量將在4000到5000萬台，《Strategy Analytics》則認為中國大陸5G手機銷量可能達到8000萬部。

對於5G的時代，小米科技創始人雷軍近期也提到，5G對智慧型手機企業來是一次重大的機遇，儘管小米在3年前就開始準備各種5G技術的預研，但5G才剛開始拉開序幕。他認為，明年第二季度開始5G網路的鋪設和5G終端普及將大規模到來。

▲▼5G通信時代來臨。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲5G通信時代正式來臨。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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關鍵字：5G,聯發科,小米,雷軍,出貨量,特派現場

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