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台灣展商參加東北亞博覽會　對兩岸關係變化「很有感受」

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▲台灣展商參加東北亞博覽會　對兩岸關係變化「很有感受」。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲吉林東北亞博覽會「台灣商品產區」。（圖／記者蔡紹堅攝影，下同。）

記者蔡紹堅／吉林報導

第十二屆東北亞博覽會23日在吉林省長春市開幕，博覽會也設置了台灣商品展區，參展商家達到82家，類型涵蓋食品、生活用品、文創產品等。此外，兩岸情勢最近的變化，參展商也深有感受，有展商就因兩岸航班被砍，行程大受影響，耗費成本也增加許多。

來自新北市的京工興業販售養生湯品、養生茶飲，總經理游惠堂表示，參加吉林的東北亞博覽會已有10多年，會來參展，是希望能找到對台灣產品有興趣的買家，來把產品推薦出去，所以會提供大眾試喝，「台灣產品有自己的優勢，就算在這裡跟日本、韓國的產品，我們也很有優勢，每年有新客人、有老客人，也有洽談通路的，來參展的CP值很高。」

▼京工興業總經理游惠堂。

▲台灣展商參加東北亞博覽會　對兩岸關係變化「很有感受」。（圖／記者蔡紹堅攝）

牛頭牌（好帝一食品）今年第6次參展，展位負責人表示，除了招牌沙茶醬以外，他們這次還帶了紅蔥醬、咖哩醬來，他們並發現，東北的消費者對台灣調味品有很高的興趣，尤其是紅蔥香醬，「東北人愛吃大蔥，所以吃到這個紅蔥製成的醬，會感覺有點熟悉，又很特別，接受度很高。」

兩岸關係近年發生變化，長期參加展會的游惠堂深有感受，他指出，過去一年有6至8次的「台灣形象展」在大陸舉行，全部都是以台灣商品為主的，每次參加的成果都很豐碩，但這部分力量近年都轉往南向，有點可惜，「南向是一個新市場，有經營的必要，但開發起來難度較高，大陸與台灣飲食習慣相似，因此對我們產品的接受度更高，還是希望兩個市場都能經營，多一個管道。」

▲台灣展商參加東北亞博覽會　對兩岸關係變化「很有感受」。（圖／記者蔡紹堅攝）

此外，大陸8月起暫停陸客自由行後，部分兩岸航班被砍，游惠堂也受到影響，他提到，這次來參展因為航班異動，整個行程都受到影響，耗費的成本也增加了50％，「來參展營收若能打平，有達到推廣的目的，就已經算不錯了，但若成本又增加的話，那就很難打平，等於是虧本，所以還是希望兩岸互動能近一點。」

牛頭牌的負責人則提到，過去參展是政府對政府，動員的力量，各種資源的支持都比較大，現在則偏向民間對民間，效果多少會受到影響，「像有的廠商想來發展，也有意願投資，但鑑於情勢，可能就不敢踏出這一步，所以還是希望兩岸交流能頻繁一點。」

▲台灣展商參加東北亞博覽會　對兩岸關係變化「很有感受」。（圖／記者蔡紹堅攝）

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關鍵字：東北亞博覽會,吉林,特派現場

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