華為發佈「昇騰910」　號稱運算力最強AI處理器

▲華為公布新芯片。（圖／翻攝央視網）



記者曾俊豪／綜合報導

華為今（23日）發布名為Ascend 910、昇騰910的新款處理器，並推出全場景AI計算框架MindSpore。華為公司輪值董事長徐直軍在發佈會上表示，昇騰910、MindSpore的推出，標誌著華為已完成全場景AI解決方案（Portfolio）的構建，標誌著華為AI戰略執行進入新的階段，他甚至稱昇騰910為算力最強的AI處理器。

這場記者會於下午3時在深圳華為坂田基地舉行，徐直軍指出，昇騰910與MindSpore配合，與現有主流訓練單卡配合TensorFlow相比，顯示出接近2倍的性能提升。未來，華為將針對不同的場景，包括邊緣計算、自動駕駛車載計算、訓練等場景，持續推出更多的AI處理器。

▲華為稱「昇騰910」是運算力最強的AI處理器。（圖／翻攝央視網）

他還提到，「全場景支持」是實現AI無所不在的基礎需求，也是MindSpore的重要特色。針對不同的運行環境，MindSpore框架架構德支持可大可小，適應全場景獨立部署，相比其他框架，用MindSpore可降低核心代碼量20%，開發門檻大大降低，效率整體提升50%以上。

除了以騰910、MindSpore宣告佈局AI領域的決心，華為在月初的開發者大會上，也揭開旗下傳聞已久的操作系統「鴻蒙」的神秘面紗，外界視為此舉是為取代Google的Android系統佈局。

▲華為公司輪值董事長徐直軍。（圖／翻攝央視網）

不過Counterpoint Research研究主管沙哈（Neil Shah）表示，雖然華為在中國大陸規模龐大，但要達到並超越Android的服務整合及應用質量，仍是一項艱鉅的挑戰。

至於原本的5G戰略，創始人任正非日前接受英國天空電視台專訪時提到，8、9月份是批量生產的磨合期，大概每月生產5000個基站，完成這個磨合期以後，今年可以提升到60萬個左右，明年至少可以生產150萬個5G基站。

他指出，「我們已經基本上不靠美國供應商能夠活下來，但公司永遠對美國供應商敞開懷抱，只要美國供應商繼續賣給我們，還是會要大量買他們的零部件。」

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