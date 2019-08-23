「中國–東北亞博覽會」登場　習近平呼籲加強區域合作

▲第12屆中國—東北亞博覽會。（圖／翻攝中新社）

記者曾俊豪、蔡紹堅／台北—吉林連線報導

第十二屆中國－東北亞博覽會今（23日）在吉林長春開幕，大陸國家主席習近平向博覽會致賀信，文中指出，東北亞是全球發展最具活力的地區之一，當前加強東北亞區域合作的有利條件不斷累積，希望各國政府、機構和企業代表藉著博覽會推進合作。為此，今年活動還首度舉辦中日韓企業家峰會。

中國—東北亞博覽會是經大陸國務院批准，商務部、國家發展和改革委、中國貿促會和吉林省政府共同主辦，是世界上唯一由東北亞六國共同參與並面向全球開放的國際性綜合博覽會，今年以「增進互信合作，開創東北亞美好新未來」為主題。

▲大陸國務院副總理胡春華。（圖／記者蔡紹堅攝）

除習近平向博覽會致賀信外，大陸國務院副總理胡春華也親自與會並做主旨演講。他表示，中國政府高度重視與東北亞各國經貿關係，堅持互利共贏，推動各領域合作，彼此的貿易規模也持續擴大。胡春華舉例，中國目前是東北亞五國最大的貿易夥伴，2018年與東北亞各國貿易額達7586億美元，佔中國對外貿易總額的6分之1。

吉林省委書記巴音朝魯提到，吉林是中國重要的老工業基地，商品糧基地和邊境省份。隨著中央政府新一輪東北亞振興戰略的深入，吉林對外開放的領域也不斷拓寬，未來將一如既往地為國內外資本、技術、訊息與人才的進入營造良好環境。

東北亞博覽會執委會副主任張凱明則介紹，本屆博覽會首次舉辦中日韓企業家峰會，以「5G新時代的中小企業發展機遇」為主題，邀請中日韓科技創新型企業與會，圍繞智能網聯汽車供應鏈，AR、VR創新鏈、醫療器械及先進裝備、新材料等領域，開展中日韓企業家交流。

▲首屆東北亞地方合作圓桌會議。（圖／翻攝吉林省政府官網）