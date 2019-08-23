美國5G禁令衝擊　華為手機今年營收減100億美元

▲華為北京門市。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

美國的5G禁令究竟對華為帶來多大衝擊？華為輪值董事長徐直軍今（23日）指出，華為智能手機業務今年可能會減少100多億美元。他表示，之前CEO任正非預測下跌40%是「悲觀的預測」，「今年沒有他說的那麼壞，現在比當時的預測要好得多。但減少了100多億美元是有的，僅僅這麼多。」

華為下午在深圳發佈新款AI處理器「昇騰910」，由徐直軍擔任發佈會主講，並接受記者提問。除了對手機業務的評估，他還分析美國將華為臨時通用許可延長至90天的影響。

徐直軍坦言，美國政府將華為「臨時許可證」延期90天，對華為並沒有價值，「我們已經逐步習慣在實體清單下工作和生活，也相信從這種生活中出來是不太可能的。華為公司和員工充分認識到長期在這種情況下工作和生活的準備。」

▲華為公布新款處理器Ascend 910（昇騰910）。（圖／翻攝央視網）

華為今（23日）發布名為Ascend 910、昇騰910的新款處理器，並推出全場景AI計算框架MindSpore。徐直軍在發佈會上表示，昇騰910、MindSpore的推出，標誌著華為已完成全場景AI解決方案（Portfolio）的構建，標誌著華為AI戰略執行進入新的階段，他甚至稱昇騰910為算力最強的AI處理器。

他也提到，昇騰910與MindSpore配合，與現有主流訓練單卡配合TensorFlow相比，顯示出接近2倍的性能提升。未來，華為將針對不同的場景，包括邊緣計算、自動駕駛車載計算、訓練等場景，持續推出更多的AI處理器。

徐直軍透露，9月18日舉行的上海全聯接大會，華為將推出新的AI產品，公司的AI戰略是「全棧全場景」解決方案向前推進，不斷迭代新的版本出來，希望所有的產品和解決方案面對市場，並獲得越來越多客戶認可。

▲華為評估手機業務營收將減100億美元。（圖／記者曾俊豪攝）

▼華為發佈會回顧（影片若遭移除請見諒）