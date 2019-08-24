糊塗爸弄丟紅包！5hrs衝回靈骨塔...這一幕看傻　女兒笑：台灣很安全

▲原PO解釋，沒人敢撿陌生紅包袋！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

許多長輩會告誡，不可亂撿地上的紅包，就怕會有家屬跳出來喊女婿、逼迫辦冥婚！最近一名女網友透露，爸爸曾在靈骨塔的停車場弄丟紅包，時隔5小時回到現場，紅包仍躺在地上完封不動，她笑虧「台灣很安全！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》分享一起紅包失蹤記，日前親愛的阿嬤上天當菩薩，昨（23）日中午11點時許，爸爸前往靈骨塔處理後事，並請來算命先生幫阿嬤看日子，一切圓滿後，爸爸正要掏出紅包答謝時，發現算命先生已不見蹤影。

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爸爸只好先收起紅包，接著開車返家，怎料，「回到家他一直找不到紅包」，宛如憑空消失般，甚至翻遍整身軀、轎車內部都沒看見。最後下午4時許，爸爸不信邪奔回靈骨塔停車場，發現白線上有紅色物體好眼熟，沒錯，就是他糊塗弄丟的紅包袋。

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▲網友笑虧，怕一撿紅包就要冥婚了！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

原PO一看爸爸傳來的簡訊，忍不住笑虧「「台灣很安全…沒人敢撿！」照片曝光後，眾多網友紛紛驚呼「怕有人衝出來叫姐夫」、「路邊的都不敢撿了，何況這個是在墓園」、「不怕有人調包，最後出來喊人嗎？」、「撿下去，立馬旁邊跑一個人說：未來女婿」、「現在七月更不敢撿」、「窮到被鬼拖走的，還是會撿」、「路不拾遺的好案例」。

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