深夜停車場亮光！車牌驚見「神秘數字」　詭異男留下：1706

記者鄒鎮宇／新北報導

新北市汐止區一處社區的住戶發現，一名可疑的男子深夜躲在停車場中，拿著手電筒照著機車的車牌，更拿出筆來塗寫，讓他非常困惑，直到隔天牽車才發現，自己的車上被寫下奇怪的數字，而那數字竟是前一天的回家時間！

該社區位於半山腰，而旁邊的機車停車場可停放約300輛機車。該名住戶表示，他深夜突然發現停車場有亮光，便立刻拿出手機拍攝記錄，觀察後才得知該名男子趁著夜色在許多機車上標下註記，直到隔天他前往自己的機車檢查時，才發現也被留下4個數字，讓他直呼「毛毛的」。

▲▼住戶發現自己的車被坐下紀錄，心中非常擔心。（圖／東森新聞）



據《東森新聞》報導，車主到場後發現車牌被寫下「1706」的數字，一旁也有「1910」，懷疑是自己下班的時間被可疑人士紀錄；實地勘察也發現，300輛的機車中有4輛被標記，其中一輛紅色機車的車牌右上也寫下「1010」、「0503」，讓人懷疑是竊車集團在為犯罪做事前動作。

由於該停車場屬於公有，而裡面的監視器全數壞掉，加上一旁的警衛平常不會到點巡邏，這才讓可疑人士有機可趁；不只汐止的車牌遭到標記，淡水的門牌、八里的電鈴都有類似的「神秘記號」，但各轄區的員警都排除是竊盜集團所為，但民眾還是要多加提防小心。

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