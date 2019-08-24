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慧眼看天下／華為去「美國化」　台廠供應鏈可望受惠

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新聞節目中心／綜合報導

中美貿易戰陷入僵持之際，美國政府近日二度延長華為禁令90天，外界解讀這是美國總統川普再度向中國大陸示好，使雙方貿易協商能更平順的跡象，也帶動國際股市連袂反彈。而隨著豁免期延長，市場看好台灣相關供應鏈今年旺季接單無虞，營運甚至有望一路走高至年底。慧眼看天下第66集，邀請到淡江大學財金系聶建中教授，與主持人黃寶慧深度分析國際經濟情勢。

▲華為目前依然無法使用Android。（圖／路透）

▲華為禁令的寬限期續延90日，帶動美股上揚。（圖／路透）

華為5G手機亮相 百萬支秒殺
繼中興5G手機開售後，華為第一款5G商用手機Mate 20 X 5G於16日正式開賣，首批現貨迅速被搶購一空，不到1分鐘，各大電商平台便迅速售罄，接下來華為的5G筆電和智慧眼鏡也蓄勢待發，隨著5G場景的完備，未來買氣更值得期待。

▼「Mate20 X 5G」。（圖／翻攝華為官網）

▲▼「Mate20 X 5G」。（圖／翻攝華為官網）

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
快訊／高雄市山區雨量達標　5區25日停班停課
快訊／白鹿颱風「金門縣風雨達標」　25日上午停班停課
桃酒駕3死！死者女兒崩潰：10年前爸爸要我原諒酒駕犯，真諷刺

關鍵字：慧眼看天下,黃寶慧,直播,華為,貿易戰,川普,股市

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