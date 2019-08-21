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美「新太空司令部」8月底成立！　 攜手太空部隊打擊敵人

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▲▼ 2019年8月20日，美國副總統彭斯（Mike Pence）表示，下周將會成立新的美國太空司令部。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 2019年8月20日，美國副總統彭斯（Mike Pence）參加在史蒂文·烏德沃爾哈齊中心舉辦的會議。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國副總統彭斯（Mike Pence）20日在國家宇宙理事會（National Space Council）第六次會議上宣布，新的美國太空司令部（Space Command）預計會在月底前正式啟動和運作，負責國家的太空防禦作業，同時也會納入國防部第11個聯合作戰指揮部。

根據網站space.com報導，彭斯今日出席維吉尼亞州的史蒂文·烏德沃爾哈齊中心（Steven F. Udvar-Hazy Center）向媒體發布這段話。據悉，新的太空司令部與美國戰略司令部（USSTRATCOM）、美國特種作戰司令部（USSOCOM）等司令部的級別相同。

此外，現任第19任參謀長聯席會議主席的約瑟夫·鄧福德（Joseph Dunford）今天也在會議上表示，8月29日將會舉行太空司令部的正式「成立」儀式，在此之後， 上將雷蒙（John Raymond）將會擔任司令部的指揮官，率領87名同仁負責指揮部的運作。

事實上，美國總統川普於今年2月甚至簽署「第4號太空政策令」（Space Policy Directive-4），並命令國防部成立一支稱為「太空部隊」（Space Force），也就是一種與陸軍、海軍、空軍、海軍陸戰隊和海岸防衛隊並立的軍種。

▼ 川普2月在白宫簽署《第4號太空政策令》的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普周二在白宫簽署《第4號太空政策令》的 畫面。(圖／達志影像／美聯社)

值得一提的是，太空司令部和太空部隊將會是2個獨立的組織，在6月前曾是美國國防部代理部長沙納（Patrick Shanahan）在推特上解釋，太空部隊會提供太空作戰的人員、資產和武力，但太空司令部則負責領導整個作戰，以及利用軍事力量的作戰指揮部。

根據彭斯的說法，如果國會通過提案，太空司令部的分支預計會於2020年正式啟動。「太空是一個作戰領域」，他表示，「太空部隊會確保國家準備好保護我們的人民，捍衛我們的利益，在廣闊的太空和地球上，捍衛我們的價值觀，還有支持著我們的防禦技術。」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！ 

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