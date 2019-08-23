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看Youtube教學影片...她低頭秒見「3.72克拉黃鑽」！　價值31萬起跳

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▲▼德州27歲女發現3.72克拉黃鑽。（圖／翻攝自 Crater of Diamonds State Park官網）

米蘭達發現的黃鑽和鉛筆上的橡皮擦差不多大小。（圖／翻攝自 Crater of Diamonds State Park官網）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國德州27歲女子米蘭達（Miranda Hollingshead）上週至全球唯一開放撿鑽石的「鑽石坑州立公園」（Crater of Diamonds State Park）尋找發大財的機會，意外的是，她在觀看Youtube頻道上找鑽石的影片時，竟然幸運地發現一顆3.72克拉的黃鑽，大小宛如鉛筆上的橡皮擦，價值上看數萬美元（約新台幣31萬元以上）。

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，位於阿肯色州的鑽石坑州立公園，只要支付10美元（約新台幣313元）的門票費，即可於限定範圍內搜尋鑽石。當天米蘭達和家人第一次到公園內尋寶，但搜尋近1小時毫無收穫，當時坐在樹下乘涼的米蘭達，決定於休息期間，順便觀看Youtube影片學習找鑽石的技巧。

米蘭達表示，當時她看著影片，接著抬頭觀察一下孩子的狀況，沒想到下一秒往下看時，卻幸運地發現石頭上混雜著一顆黃鑽。當時她興奮地撿起黃鑽石後，立刻衝到公園內的發現鑽石登記中心（Diamond Discovery Center）登記。經過工作人員確認後，證實是一顆3.72克拉的黃鑽，工作人員也判斷，可能是近日下大雨，鑽石才會被沖到地面上。

▼ 米來蘭發現的黃鑽比銅板還小。（圖／翻攝自 Crater of Diamonds State Park官網）

▲▼德州27歲女發現3.72克拉黃鑽。（圖／翻攝自 Crater of Diamonds State Park官網）

▲▼德州27歲女發現3.72克拉黃鑽。（圖／翻攝自 Crater of Diamonds State Park官網）

經過估算，米蘭達發現的黃鑽價值可能高達數萬美元，但她仍在猶豫要賣掉鑽石，或是當成紀念品，另一種想法是製成鑽戒。

事實上，米蘭達發現的鑽石是自2017年以來最大顆的鑽石，因為2017年時，一名少年在園區內找到一顆7.44克拉的棕色鑽石。更早之前，一名來自奧克拉荷馬市（Oklahoma City）的旅客於2013年時，也在園區內發現一顆3.85克拉的黃鑽。

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關鍵字：米蘭達,Miranda Hollingshead,鑽石坑州立公園,Crater of Diamonds State Park,黃鑽,北美要聞

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