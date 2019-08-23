求復合遭拒！惡男車上扒光她「強行衝刺」　完事巴頭狂毆還嗆：要死一起死

▲張男求復合不成，竟強上前女友還痛毆她，最後還恐嚇「要死一起死」。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／台中報導

張姓男子因不滿遭到女友靜靜（化名）提分手，假借心情不好，邀約靜靜外出吃飯，又到KTV歡唱。結束後，張男強行將靜靜載往山區，要求復合被拒，張男竟脫光靜靜衣服後性侵得逞，隨後還把靜靜打得滿身是傷。直到靜靜妹妹打電話找人，靜靜才得以脫困並報警，台中地院事後也依強制性交罪判張男5年6個月徒刑。

判決書指出，張男與靜靜曾是男女朋友，但2017年6月間就已分手。然而，同年7月7日，張男以心情不好為求約靜靜外出，而靜靜也不疑有他赴約。2人當天先吃完飯後，再前往KTV飲酒唱歌。

直到隔天凌晨，張男因遭到靜靜阻止喝酒，2人因此發生口角，靜靜當場就要離開。但沒想到，張男一把抓起靜靜的包包及手機丟進車後座，而她為了拿回東西上車，張男竟趁機關上門來，隨即開車前往山區，並不斷痛罵靜靜為何不願復合。

期間，張男還出言恐嚇，稱若靜靜不願復合，就不可能讓她回家等，還稱「後車廂有放東西，要死一起死」，之後掐著靜靜脖子，強行脫光她衣物，強吻靜靜，最後不顧她反抗性侵得逞。完事後，張男竟不肯罷休，不斷出手狂毆靜靜，導致她前頸部及右肩挫傷、背臀及四肢多處瘀傷。

直到靜靜妹妹透過電話找上張男，並要求他立刻將姐姐在回台中後，張男才不甘願的送靜靜返家。

案經靜靜報警提告，但張男矢口否認犯行，還辯稱，「我們在車上討論環島旅行」，但法官不採信其說法，認為張男為逞一己私慾，造成靜靜身心受到極大痛苦，因此依強制性交等罪判張男5年6個月徒刑。全案可上訴。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

私菸風暴／華航代組長黃川禎教「機邊交貨」 少校侍衛狂訂9420條

傳播妹划拳醉倒！熟客車上扒光「舔OO」 被抓包死不認...DNA打臉他

車窗黏謎樣「白煮蛋」！百隻喇牙「爆走狂竄」 她頭皮發麻哀號...網一看全吐