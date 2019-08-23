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結婚25年！妻沉迷賭博又逃家　他心碎幫還「600萬」...見恐嚇信崩潰休妻

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▲▼夫妻,老人,牽手,奶奶,爺爺。（圖／翻攝自pixabay）

▲妻子沉迷賭博，他心碎幫還600萬債務訴請離婚。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名黃姓婦人與丈夫結婚25年，卻因沉迷賭博欠下鉅額債務，黃夫念在夫妻之情，代她還了超過600萬元的債務，沒想到黃女卻突然人間蒸發，讓一家人代為受過。心碎的黃夫不堪債主騷擾，只好向法院訴請離婚。法官審酌黃女對家人不聞不問，決定判准。

根據判決書，黃夫主張，夫妻倆在1994年結婚，結果婚後妻子在外頭積欠賭債，金額高達600多萬元，期間很少回家，還有不少債主前來討債，甚至揚言毆打家人。他念在夫妻之情替她還清債務，沒想到妻子竟在2018年5月中旬離家不知去向，1年多沒返家也毫無音訊，至今仍有債主會上門討債。

黃夫肩上挑著養家的重擔，還要舉債為妻子還債，所有賺取的收入還要拿去償還他人，令他感到不堪其擾，只好到法院訴請離婚。

黃男兒子也證稱，母親因為積欠香港六合彩債務，離家1年多了，不知道母親現在人在何處，也沒有與子女聯絡；父親也幫母親還了幾百萬元債務，之前還碰上債主放恐嚇信要求母親出面。

法院審酌黃女的確因沾染賭博惡習，在外積欠鉅額債務，因躲債而離家不歸，已經無法經營正常的家庭生活，近1年多來更不知所蹤，也不願回家面對債務問題，造成丈夫、子女被追債的困擾，夫妻間相愛、互信、互諒的基礎已經不復存在，決定判離。

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關鍵字：賭債,六合彩,桃園

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