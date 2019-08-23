12歲小兄弟用「一顆糖果」拐6歲女童回家　脫褲逼就範…勒斃後母竟幫藏屍！

▲印度6歲女童遭12歲、15歲小兄弟性侵勒斃。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

印度北方邦（Uttar Pradesh）日前又傳出一起性侵悲劇。一名年僅6歲的女童遭到一對小兄弟拐騙到家中，做出非禮猥褻的行為後竟將女孩勒斃，小兄弟的母親返家之後，看到兒子們犯下大錯，竟沒有報警反而試圖幫助兒子「毀屍滅跡」，女童家長發現自己的孩子慘遭毒手後，崩潰無法置信犯案者年紀竟然才12歲及15歲。

根據英國《每日郵報》報導，死者是才剛升上小學一年級的6歲女童，日前下課後被兩名較年長的男同學包圍，說要給對方「一顆糖果」於是就這樣跟著這對小兄弟回家。小兄弟將女童騙回家後，相繼性侵、毆打接著勒斃女童。

小兄弟的母親回到家後，看到這驚悚的一幕，竟完全沒有想要報警，反而開始思考該如何把女童的遺體處理掉。女童家人直到晚間發現孩子沒有回家，於是向警方報案。警方循線找到這對小兄弟家，才知道原來他們的母親已經將女童屍體藏起來。

據悉，國際人權組織報告中提到，印度是世界上女性最難生活的國家，甚至超越阿富汗與沙烏地阿拉伯，印度女性的待遇也相當不平等，性暴力發生率極高。當地政府雖有嘗試將刑罰提高，可能面臨死刑或更長時間的監禁，但仍未見明顯改善，數據顯數，在2016年共有3萬起性侵案，其中只有4分之1確認定罪。