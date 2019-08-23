蘋果西打再出包！2公升寶特瓶驚見懸浮物　166萬罐預防下架

▲知名飲料蘋果西打再出包，又現懸浮物。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

大西洋飲料公司生產的知名飲品蘋果西打，繼去年2公升寶特瓶裝生產線凸槌加入過多酵母菌，產生懸浮物遭重罰後，今年再度出問題，2公升寶特瓶裝又被發現有懸浮物，大西洋飲料公司在8月22日主動向新北市衛生局通報，新北衛生局與消保官則在23日聯合對外說明現階處置情況，消保官對於大西洋公司提出的退換貨限制，更是痛批缺乏「善意」、「悔意」及「誠意」。

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新北市衛生局是在22日接獲大西洋飲料股份有限公司主動通報7月4日及7月18日製售的蘋果西打2公升寶特瓶裝產品，經民眾客訴反映有懸浮物的情形，該公司自8月19日主動停止問題產品生產線，並採預防性下架及回收3月5日至8月18日生產的該規格產品，將於8月24日前完成下架，預計9月30日前回收完畢。

衛生局指出，8月22日接獲業者主動通報後，稽查人員立即至市面抽驗該規格產品，目前產品尚在檢驗中，結果預計在10天後出爐，倘產品涉有變質或腐敗情形，可依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第1款之規定，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，並依據新北市食品安全衛生管理自治條例第11條規定，食品業者經本局通知其產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工，於24小時內通知產品販賣或物流據點下架。

衛生局食品葯物管理科長楊舒秦表示，目前已知出問題的蘋果西打是從7月4日至8月18日生產，共計有8萬多瓶，與去年出問題的是同一條生產線，維修至今3月5日才開始再次投產，為防從3月5日開始生產的成品也有異狀，衛生局仍要求該條生產線從3月5日開始產出的2公升西打全面預防性下架，總計有166萬罐。

大西洋飲料公司因應此次出包的退換貨原則是，消費者買到3月5日至6月30日生產的西打，可憑「未開封」實品向原購買通路辦理退換貨，7月1日至8月18日商品則全數下架回收，消費者可憑發票或是實品向原購買通路辦理退換貨，或是透過專線電話由專人辦理退換貨。

新北消保官表示，先前該公司已發生過一次相同事件，如今同條生產線再出包，顯見該公司在管理上出現問題，對消費者的退換又多所限制，痛批實在是缺乏「善意」、「悔意」及「誠意」，未來若有民眾喝出問題，會依據消保法幫消費者向該公司求償。



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