白鹿帶來大浪還有人不要命　海巡轉緊發條海邊勸離

▲▼白鹿颱風帶來大浪還有人不要命戲水觀浪，海巡旋緊發條海邊勸離。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

23日一早「白鹿」颱風海上警報發布後，海巡署北部分署第一岸巡隊動員裝具應變，除全力配合宜蘭縣府災害防救工作外，應編中心實施防颱工作，並對轄內海岸線實施預防性柔性勸導，以避免民眾戲水觀浪發生意外。

第一岸巡隊表示，依據中央氣象局預報資料分析，受「白鹿」颱風外圍環流影響，海象逐漸變差，海上船筏也陸續進港避風，沿海地區開始出現長浪，為維護民眾安全，第一岸巡隊已編組巡邏人員，就宜蘭地區大里、大溪、梗枋、鳥石港、大福村、清水、南澳等全長122.5公里之沿海及觀浪、衝浪熱點，實施預防性柔性勸導，並預置行動救援車於觀浪熱點，以避免民眾發生意外。

第一岸巡隊呼籲，颱風侵襲期間，請民眾非必要避免至濱海地區觀浪戲水，以保障自身安全，民眾若於海上、海岸地區發生急難救助之情事，可撥打海巡署「118」免付費報案專線，將立即派員全力協處。

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