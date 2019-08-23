LIVE／白鹿14：30發佈陸警！　氣象局說明颱風最新動態

記者周姈姈／台北報導

白鹿持續逼近台灣！氣象局於今(23)日下午14時30分發佈陸警，周六主要以花東和中南部需要警戒。至於實際陸警縣市範圍，由於白鹿還有增強可能，暴風圈也可能擴大，因此氣象局將在下午14時40分進一步詳細說明。



▲白鹿颱風清晨發布海上警報，預計下午14時30分發布陸警。（圖／翻攝自RAMMB）

根據氣象局在上午11時30分的颱風動態顯示，白鹿以每小時25公里的速度持續向西北前進，暴風圈正逐漸朝台灣東南部海面接近，對東南部海面、巴士海峽和台灣海峽南部構成威脅。氣象局也預計白鹿未來強度仍有增強空間，且暴風圈也有擴大的趨勢，氣象局在下午14時30分發佈陸警。

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由於今日受到颱風接近影響，台灣東、西部天氣差很大，氣象局簡正伍婉華指出，隨著一波波雲系接近，東半部地區白天的雲量會慢慢增多，有短暫陣雨狀況，下半天後到深夜降雨將逐漸增大。

西半部地區則是要留意高溫悶熱天氣，各地高溫估計會有35度左右，苗栗以北地區更是要留意36度以上高溫發生，山區和近山區平地午後要留意短暫陣雨。

至於周六是颱風影響台灣最明顯的時候，全台都會有下雨的狀況，特別是東半部、南部地區更要嚴防局部性大雨或豪雨，山區則是要留意局部性豪大雨發生。



▲東半部和南部地區必須嚴防局部性大雨或豪雨。（圖／記者林敬旻攝）