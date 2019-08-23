　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

法律不准「報備參選」總統　學者：郭台銘、柯文哲能撐起第三勢力

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼郭台銘出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

針對外傳國民黨思考讓鴻海集團創辦人郭台銘「報備參選」一事，中選會23日明確表示，依照《總統副總統選舉罷免法》第22條明確規定，「同一政黨，不得推薦二組以上候選人，推薦二組以上候選人者，其後登記者，不予受理」。台大政治系副教授彭錦鵬表示，一個政黨就是推一組總統參選的人馬，這是法律規定；以目前政黨式微的情況看來，郭台銘和台北市長柯文哲可以撐起第三勢力的空間。

據傳，國民黨考量民調與基層顯示蔡英文選情逆轉、韓國瑜「敗象已露」，郭台銘近日積極思考「郭柯王」結盟以外的可能性，其中最有可能的是訴求「報備參選」，與韓一併留在國民黨內參與總統大選，最後關頭交由選民裁判，藍軍與支持者自然產生「西瓜效應」棄保。郭、韓兩人各自以報備、提名參選，保留國民黨「雙箭頭」，小英不一定必勝。

對此，中選會官員向《ETtoday新聞雲》記者透露，依照《總統副總統選舉罷免法》第22條明確規定，「二個以上政黨共同推薦一組候選人時，應檢附一份政黨推薦書，排列推薦政黨之順序，並分別蓋用圖記。同一政黨，不得推薦二組以上候選人，推薦二組以上候選人者，其後登記者，不予受理」。

談到1981年國民黨李雅樵獲國民黨報備身分，參選台南縣長選舉，擊敗同為國民黨籍的「山派」政治人物胡雅雄以及黨外的陳水扁等人，中選會官員也解釋指出，這是因為在縣市首長選舉中，並沒有規定政黨只能推一人，但就總統選舉而言，政黨確實只能推一人參選。

彭錦鵬接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，法律規定政黨推薦的總統候選人只有一組，就算政黨想推動也沒辦法，要以法律優先；就國民黨而言，韓國瑜已經通過黨代表大會的提名，距離選舉也只剩4個月，現在不可能中途再換人，報備參選是假議題。

至於郭台銘，彭錦鵬分析，現在有兩個選擇，第一個就是跟柯文哲合組「第三勢力」，第二是留在黨內繼續幫助韓國瑜；以目前政黨式微的情況看來，「第三勢力」確實能撐起的空間很大，柯文哲當了4年市長，熟悉政治運作，郭台銘雖然是世界級商業精英，但相對來說是「政治素人」，兩個互補空間很大。

▲▼柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
中信金被控95億掏空案　辜仲諒一審獲判無罪
軍公教年改釋憲案宣布　部分違憲、部分合憲
1千年僅53天！今天「20190823」超罕見...錯過再等

關鍵字：郭台銘,柯文哲,王金平,2020,報備參選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／傳郭台銘「報備參選」　中選會打臉：一個政黨只能推一組候選人

私菸10009只取一條！他豪買千條緩起訴　「悲情吳宗憲」790元賠光下半生

一堆笨蛋幕僚！「超級韓粉」陳清茂切心　還要繼續支持韓國瑜？

快訊／軍公教年改釋憲案宣布　部分違憲、部分合憲

「拚了！」　吳敦義喊話：全力支持韓國瑜當選

備雨具、關門窗、小心行車！　蔡英文暖心提醒「做防颱準備」

郭台銘認為不可能「換瑜」　幕僚：韓國瑜民調下滑是形象問題

快訊／國安私菸案偵結　總統府：尊重司法！徹底杜絕違法情事再發生

選立委心情佔幾分？　「學姐」透露真實想法…

法律不准「報備參選」總統　學者：郭台銘、柯文哲能撐起第三勢力

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

男選手飆《寂寞先生》Key超高　哈林、李榮浩一轉身驚：我還以為是女的

漁船遭烈火吞噬！海巡急救狂喊 火燒駕駛艙船長淚棄「多年夥伴」

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視...網：好像我女友

鬼鬼.蔡旻佑大鬧《明星鍵盤手》 「一刀剪進手指濺血」...夭壽喔！

私菸10009只取一條！他豪買千條緩起訴　「悲情吳宗憲」790元賠光下半生

一堆笨蛋幕僚！「超級韓粉」陳清茂切心　還要繼續支持韓國瑜？

快訊／軍公教年改釋憲案宣布　部分違憲、部分合憲

「拚了！」　吳敦義喊話：全力支持韓國瑜當選

備雨具、關門窗、小心行車！　蔡英文暖心提醒「做防颱準備」

郭台銘認為不可能「換瑜」　幕僚：韓國瑜民調下滑是形象問題

快訊／國安私菸案偵結　總統府：尊重司法！徹底杜絕違法情事再發生

選立委心情佔幾分？　「學姐」透露真實想法…

法律不准「報備參選」總統　學者：郭台銘、柯文哲能撐起第三勢力

私菸風暴／華航「腿開開給你」狂賣9200條　邱彰信傳兔兔貼圖：太感謝了！

世羽賽／戴資穎拼打破魔咒：在每個不可能中，創造更多可能

國泰港龍空勤主席施安娜被解僱！　公司：不能告訴你原因

勞動部研究：改善職場環境錯誤設計　可真正落實「男女平權」

結婚25年！妻沉迷賭博又逃家　他心碎幫還「600萬」...見恐嚇信崩潰休妻

彰化裕毛屋9/20熄燈說掰掰　惹哭網友：小時候的回憶！

私菸10009只取一條！他豪買千條緩起訴　「悲情吳宗憲」790元賠光下半生

一堆笨蛋幕僚！「超級韓粉」陳清茂切心　還要繼續支持韓國瑜？

快訊／中信金被控95億掏空案　辜仲諒一審獲判無罪

2019北美消費者滿意度調查：Lexus冠軍、賓士第2　Infiniti進步多

北韓：美若維持制裁就「失算」了！　放話當華盛頓「最大威脅」

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選，藍綠候選人底定，但可能有第3組人選的傳聞不斷。《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！

政治熱門新聞

蔡英文巧遇跑步中的馬英九！握手..

獨／郭台銘訴求「報備參選」和韓..

韓國瑜競總發823聲明　暗批郭..

幕後／韓國瑜美商演說　外商代表..

呂秀蓮嗆蔡英文：自負又自大！

白鹿颱風襲台　韓國瑜承諾：我一..

LIVE／「郭柯王」結盟起手式..

快訊／郭台銘：沒和韓國瑜安排見..

韓國瑜追蹤器風波　局長打臉潘恒..

王金平、郭台銘搶先到場 ..

「雙英會」馬英九金門巧遇蔡英文

華王大飯店11月歇業　高雄市府..

即／讓90位日籍官員空等25分..

北檢召開記者會　私菸案起訴名單..

更多熱門

相關新聞

桃園三結義破局是柯陣營放話？黃瀞瑩回應了

鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平、台北市長柯文哲原訂18日在桃園會面，後來破局，三人23日終於首度公開合體，一同出席由台北市政府舉辦「八二三61週年音樂饗宴」。不過，傳出「桃園三結義」是柯陣營放話才破局，台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩表示，雙方需要磨合期，培養信任感。

韓國瑜競總發823聲明　暗批郭柯王「對先烈不敬」

柯文哲：我跟吳敦義從來沒有交往過

傳郭台銘報備參選？　吳敦義：傷腦筋

柯P轟歷朝：遇到困難就推給扁維拉、馬維拉

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

白鹿陸警下午發布！最新路徑又南偏

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

蔡英文巧遇跑步中的馬英九！握手3秒...學生樂喊「總統加油」

第12號颱風楊柳將生成！預估時間曝光

安宰賢爆為離婚貸款300萬：公開完整對話！

獨／郭台銘訴求「報備參選」和韓國瑜一決勝負

她穿5件真理褲爆紅！鴨子坐實測超羞

拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成浮屍」

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！

「石虎列車」美女設計師直播　坦承「圖是買的」

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

麻衣兒子不是王永慶轉世？通靈大師揭真身

更多

最夯影音

更多

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面