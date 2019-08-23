法律不准「報備參選」總統　學者：郭台銘、柯文哲能撐起第三勢力

▲郭台銘出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

針對外傳國民黨思考讓鴻海集團創辦人郭台銘「報備參選」一事，中選會23日明確表示，依照《總統副總統選舉罷免法》第22條明確規定，「同一政黨，不得推薦二組以上候選人，推薦二組以上候選人者，其後登記者，不予受理」。台大政治系副教授彭錦鵬表示，一個政黨就是推一組總統參選的人馬，這是法律規定；以目前政黨式微的情況看來，郭台銘和台北市長柯文哲可以撐起第三勢力的空間。

據傳，國民黨考量民調與基層顯示蔡英文選情逆轉、韓國瑜「敗象已露」，郭台銘近日積極思考「郭柯王」結盟以外的可能性，其中最有可能的是訴求「報備參選」，與韓一併留在國民黨內參與總統大選，最後關頭交由選民裁判，藍軍與支持者自然產生「西瓜效應」棄保。郭、韓兩人各自以報備、提名參選，保留國民黨「雙箭頭」，小英不一定必勝。

對此，中選會官員向《ETtoday新聞雲》記者透露，依照《總統副總統選舉罷免法》第22條明確規定，「二個以上政黨共同推薦一組候選人時，應檢附一份政黨推薦書，排列推薦政黨之順序，並分別蓋用圖記。同一政黨，不得推薦二組以上候選人，推薦二組以上候選人者，其後登記者，不予受理」。

談到1981年國民黨李雅樵獲國民黨報備身分，參選台南縣長選舉，擊敗同為國民黨籍的「山派」政治人物胡雅雄以及黨外的陳水扁等人，中選會官員也解釋指出，這是因為在縣市首長選舉中，並沒有規定政黨只能推一人，但就總統選舉而言，政黨確實只能推一人參選。

彭錦鵬接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，法律規定政黨推薦的總統候選人只有一組，就算政黨想推動也沒辦法，要以法律優先；就國民黨而言，韓國瑜已經通過黨代表大會的提名，距離選舉也只剩4個月，現在不可能中途再換人，報備參選是假議題。

至於郭台銘，彭錦鵬分析，現在有兩個選擇，第一個就是跟柯文哲合組「第三勢力」，第二是留在黨內繼續幫助韓國瑜；以目前政黨式微的情況看來，「第三勢力」確實能撐起的空間很大，柯文哲當了4年市長，熟悉政治運作，郭台銘雖然是世界級商業精英，但相對來說是「政治素人」，兩個互補空間很大。