郭台銘認為不可能「換瑜」　幕僚：韓國瑜民調下滑是形象問題

▲高虹安在《雲端最前線》回應「換瑜」事件。（圖／翻攝自雲端最前線）

記者張乃文／綜合報導

「郭柯王」三人合體出席八二三炮戰紀念日，對於外界質疑國民黨可能出現「換瑜」，但永齡基金會顧問高虹安表示，鴻海創辦人郭台銘認為「不可能」，且郭董本人是不期待這件事的發生。

近期韓國瑜的民調持續走下坡，高虹安在23日的《雲端最前線》說，韓國瑜不論在內外部的民調，「三腳督的部分其實都已經跌破三成」，她認為某種程度上所有人都已經看到韓國瑜選情非常低迷。



她也直言，看韓這個月究竟做了什麼事情，「其實都是一些雞毛蒜皮的小事」，但一個月民調掉了18個百分點，這代表的是意思是，「國人普遍對韓市長的不信任度越來越強烈的狀況」。

「難道是國民黨本身形象的問題嗎？」高虹安指出，最近民調看到民進黨立委選情都還輸給國民黨，也代表著人民對民進黨的執政可能還是有些許的不滿意，「就不會是政黨的問題，而是這個被提名人的形象問題」。

高虹安提到，有民調顯示，四成的藍營其實是希望能夠「換瑜」，在這之中以全部年輕朋友來看，也有四成是希望「換瑜」。但她強調，「郭董本人是不期待這件事的發生，因為他覺得不可能」，一個不可能發生的事情怎麼會去期待。

高虹安也解釋，不可能發生的原因是因為，第一、「國民黨不可能重演2015換柱事件」，第二、「所有的國民黨中常委絕對不會是這四成」，決策層不可能發生這樣的事情，第三、郭台銘的幕僚團隊是沒有在討論「報備參選」，因這不在原本設定的規劃內。



但她也坦言，據說是藍營內部有人開始在處理這樣的事情，這是藍營內部的輿論，接下來幕僚可能要去評估可能性或讓它有更大的空間。