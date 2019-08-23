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白鹿颱風到蚵農「剉咧等」　怕大浪沖光光緊急出海採收

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記者傅誠／雲林報導

眼看白鹿颱風逼近，受到今年雨量豐沛影響，雲林縣文蛤與蚵產地台西鄉，和去年同期比較，蚵的體型普遍消瘦許多，產地價格每台斤約160元至180元之間，蚵農也趁著上午陽光露臉，加緊採收腳步採收，深怕因為颱風造成損失，也為即將到來的中秋旺季做準備。

▲颱風白鹿逼近，蚵農緊急出海採收。（圖／記者傅誠攝）

▲颱風白鹿逼近，蚵農緊急出海採收。（圖／記者傅誠攝，以下同）

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▲颱風白鹿逼近，蚵農緊急出海採收。（圖／記者傅誠攝）

▲蚵農緊急出海採收。

6月底，台西鄉文蛤大量暴斃，讓漁民損失慘重，引來中央關切，專家學者普遍認為與疾病抵抗力逐年下降，魚塭水質及池底環境惡化，加上入夏以來飽受豪雨及連續高溫影響，引發病菌大量孳生文蛤大量死亡。

▲颱風白鹿逼近，蚵農緊急出海採收。（圖／記者傅誠攝）

▲蚵農緊急出海辛苦採收。

如今又遇白鹿颱風侵襲，蚵農們都「剉咧等」，尤其今年文蛤、蚵不僅歉收肉也變小，希望不要再因為高溫豪雨災情，整個「去了了」，現在只期待中秋節能有高買氣，蚵農也說，蚵最怕豪雨，雨來了浪也會把蚵架都沖走，就真的欲哭無淚了。

▲颱風白鹿逼近，蚵農緊急出海採收。（圖／記者傅誠攝）

▲蚵農大嘆蚵變小了。

蚵農清早就駕著膠筏出海搶收蚵棚蚵架，丁姓蚵農說，春季時氣候穩定，蚵仔價格保持每斤130至140元，但夏季以來降雨增加，蚵仔變瘦產量減少，價格不斷的持續上漲到1斤160元，也有人甚至飆賣到180元，希望這次白鹿颱風不要再來攪局了。

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關鍵字：白鹿,蚵架,膠筏,文蛤

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