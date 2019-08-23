白鹿直撲台灣！保險業啟動「風災關懷保戶服務機制」5大關懷服務

▲白鹿颱風23日清晨發布海上警報，預計下午2時30分發布陸警。（圖／翻攝自RAMMB）

財經中心／綜合報導

白鹿颱風持續逼進，氣象局預測侵台機率高，壽險業者於23日颱風警報發布後立即啟動「風災關懷保戶服務機制」5大關懷服務，給予民眾安心陪伴與實質保障。如果有災情發生，也將全力協助受災保戶辦理理賠事宜，同時提醒做好防颱準備。

遠雄人壽啟動「續期保費緩繳服務」、「快速理賠服務」、「保單借款利息優惠」、「保單補發免工本費」、「旅平險保障融通」等5大服務，同時指出，颱風強度與路徑尚有變數，提醒民眾應及早做好防範，並特別注意較大雨勢，另外也要留意強風，避免前往警戒區、注意自身安全。

▲遠雄人壽啟動「風災關懷保戶服務機制」5大關懷服務。（圖／遠雄人壽提供）

另外，南山人壽也於第一時間成立「白鹿風災關懷小組」，一旦風雨造成災情，南山人壽立即啟動快速理賠、到府理賠與關懷、免收保單借款利息、免收房屋貸款利息、緩繳續期保費、住院關懷預付保險金等各項服務措施，主動關懷各地受災保戶並提供緊急協助。

南山人壽及南山產物關心每一位受災保戶，將全力協助受災保戶以及家庭共度難關。同時也提醒民眾面對全球氣候變遷帶來的極端氣候現象勿掉以輕心，多一分準備，少一分傷害。預先做好防災，必能有效降低災害帶來的影響。

▲南山人壽「颱風關懷服務」措施一覽表。（圖／南山人壽提供）