最新財產申報！蘇貞昌存款3172萬　相隔11年增加2245萬

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院23日公布最新一期廉政專刊，其中行政院長蘇貞昌與其妻詹秀齡共有存款3172萬4659元、土地5筆、建物1筆、汽車1輛；行政院副院長陳其邁及其妻吳虹則有存款349萬9778元、土地1筆、建物1筆、汽車1輛，另有債務1644萬4801元及事業投資200萬元。

監察院23日出刊第152期廉政專刊，公布包括蘇貞昌、陳其邁等121人次之財產申報資料，以及訴願決定書。

根據申報內容，蘇貞昌與詹秀齡共有存款3172萬4659元、繼承土地5筆、屏東縣屏東市建物1筆、TOYOTA汽車1輛，無債務。

陳其邁與吳虹則有存款349萬9778元、高雄市左營區土地1筆、高雄市左營區建物1筆、本田HONDA汽車1輛、有價證券104萬3963元、吳虹婦產科診所投資事業200萬元，另有1644萬4801元的債務。

此外，教育部長潘文忠及夫人簡月英存款共434萬元、裕隆汽車1輛，新北市板橋區土地3筆及新北市板橋區建物1筆，另有債務1596萬元。

事實上，蘇貞昌前次揭露財產資料是2008年代表民進黨參選副總統時，前次以公職人員身分申報則是2006年擔任行政院長期間。2008年蘇貞昌共申報土地6筆、建物2筆、存款727萬餘元；2006年則申報土地6筆、建物2筆，存款1496萬餘元，從2008年至2019年，蘇貞昌存款大幅增加了2445萬餘元。