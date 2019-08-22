一碗80元！老闆端來「詐財肉絲麵」　新店哥撈碗底崩潰：確定只有2條

▲老闆端來「詐財肉絲麵」，讓人看傻眼！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

不少上班族感嘆，萬物狂漲，唯有薪水不漲，現在連吃碗湯麵，都被偷工減料了？一名男網友抱怨，去店家點了一碗榨菜肉絲麵，結果肉絲只有兩條，就連榨菜想塞牙縫都不夠，讓他越吃越氣，大罵根本是「詐財肉絲麵！」

這名男網友在臉書《爆怨公社》貼出一張誇張照片，日前他去新店某麵館用餐，點了一碗榨菜肉絲麵，熱呼呼端上桌後，原PO正準備大快朵頤時，赫見最重要的靈魂主角「肉絲」只有兩條，大小還是迷你SIZE。

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「這到底是榨菜肉絲麵，還是詐財肉絲麵？！」原PO爆傻眼之餘，更突發奇想幫這碗麵取新名「#二條肉絲」，照片可見，香噴噴的油麵、擺放榨菜，再配上濃郁湯頭，讓人看了噴口水，原PO本以為碗底會有驚喜，但一口一口吃下肚後，仍不見半點肉絲蹤影，就連配角榨菜也給得小氣，無奈嗑完後，心不甘情不願付了80元就走人。

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▲原PO無奈，確定只有兩條肉絲！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

討拍文一貼出後，掀起大批網友看傻眼，紛紛直呼「你買到最後一碗…配料沒了」、「諧音取的真有才」、「很確定是詐財」、「去叫經理過來」、「兩種都有～真心不騙詐菜肉絲麵」、「老闆！這是切仔麵吧」、「這是一碗清湯掛麵，+榨菜+青菜+海苔+肉絲～都是送的！」、「比陽春麵更陽春」、「通常遇到這種的，就絕對不會再去吃」。

有網友也分享有類似經驗，「偶吃過餛飩麵，一片菜葉、兩粒芹菜、三顆餛飩、麵少少，碗很大。端上桌時，整個大傻眼…在台中吃的，從此去台中肚子餓，就找小七」、「我吃過完全沒肉絲的榨菜肉絲麵，老闆說因為客人會把肉絲挑掉，所以不放肉絲」。

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