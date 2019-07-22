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快告訴你家長輩！新竹避暑+藝文體驗12堂　55歲以上免費參加

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▲▼「國立新竹生活美學館」即將在8月舉辦「避暑好遊尞」，針對55歲以上設計、免費參加。（圖／國立新竹生活美學館）
▲國立新竹生活美學館即將在8月舉辦「避暑好遊尞」，針對55歲以上設計、免費參加。（圖／國立新竹生活美學館）

記者林育綾／綜合報導

家裡長輩夏天怕熱、怕無聊，又想做點有意義的事？「國立新竹生活美學館」即將在8月舉辦「避暑好遊尞」藝術共融體驗計畫，引入時下流行藝術，規劃12堂課程，邀請55歲以上民眾免費參加，其中1到2場次還有「祖孫共學」課程，讓家中長輩可以帶著6歲以上孩子一起參與，跨世代學習與激盪！

▲▼「國立新竹生活美學館」即將在8月舉辦「避暑好遊尞」，針對55歲以上設計、免費參加。（圖／國立新竹生活美學館）
▲「避暑好遊尞」課程專為55歲以上長輩設計打造。（圖／國立新竹生活美學館）

「避暑好遊尞」課程專為55歲以上長輩設計打造，利用在地人文環境，從聆聽、繪畫、肢體主軸著手，在年輕藝術家的帶領和激盪下，引入聲音藝術、音樂、攝影、插畫、氰板藍曬、肢體開發、劇場等時下流行藝術，帶領長輩開啟五感感官。在每個系列課程裡，特別規劃1至2場次的祖孫共學課程，可以帶著家中6歲以上寶貝一起參與，透過跨世代的學習與激盪，試著打破框架，體驗各種從未發現過的小宇宙。

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▲▼「國立新竹生活美學館」即將在8月舉辦「避暑好遊尞」，針對55歲以上設計、免費參加。（圖／國立新竹生活美學館）

課程將在8月份於新竹縣新埔鎮的社區活動中心舉辦，期待掀起銀髮族藝文熱潮，活動免費，自即日起受理電話報名，每堂課30個名額，額滿截止，報名請洽03-5263176分機204陳小姐。詳情可至國立新竹生活美學館查詢。

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關鍵字：國立新竹生活美學館,避暑好遊尞,新竹,銀髮族,藝文活動

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