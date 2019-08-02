「捕」乳類動物？《花花公子》女模　慘遭大象襲胸！

▲▼大象的長長鼻子突然伸向法蘭西亞的「咪咪」，然後在泳衣裡翻攪！(圖／Instagram影片截圖)

國際中心／綜合報導

一名參加野生動物園之旅的《花花公子雜誌》(Playboy)模特兒，在旅程中意外遭遇性騷擾。但騷擾她的並非男人或女人，而是一頭大象！這一切都被攝影機記錄了下來。

這場離奇的遭遇，發生在法蘭西亞․詹姆斯(Francia James)日前參觀美國南卡羅來納州的「默特爾灘野生動物園」(Myrtle Beach Beach Safari park)之時。後來，她把記錄事發經過的影片，PO在她擁有220萬名追蹤者的的Instagram帳號上。

從影片中可見，法蘭西亞當時正在接近一頭成年的大象。但是這頭巨大的哺乳類動物，眼睛似乎只盯著她身上的一個(或兩個)地方。 接著，牠長長的鼻子開始伸向她的 「咪咪」，然後泳衣裡翻攪！

被這突如其來的動作嚇得花容失色的法蘭西亞大叫：「噢，我的上帝，你在幹什麼？」她急忙躍開。 要不然，她身上那件薄如紙片的小小比基尼，大概就要被扯下來了。法蘭西亞後來透露了她被大象襲胸部的感覺。她說：「感覺就像是一個大男人的手，連接著一台強力的吸塵器。」

這已非第一宗野生動物對人類伸出鹹豬「手」的案例。去年，印尼峇里島一隻頑皮的猴子被拍到對女遊客襲胸。另一隻猴子，則是直接撲向一名實境秀女星的「海咪咪」。