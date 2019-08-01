熱褲+吊帶背心　瑞典正妹穿太辣慘遭公車司機趕下車！

▲瑞典辣妹阿曼達因為穿太辣，慘遭公車司機趕下車。(圖／翻攝自臉書@Amanda Hansson)

記者朱錦華／綜合報導

氣候變遷導致導熱浪席捲歐洲，連北歐瑞典也無法倖免。然而，在瑞典南部大城馬爾默(Malmo) ，一名19歲正妹卻因為怕熱穿得太清涼，慘遭司機趕下公車。

「今日俄羅斯」(RT)網站周二(30日)報導，這名叫阿曼達.韓森(Amanda Hansson)的19歲女孩，因為天氣實在太熱，日前只穿著熱褲和吊帶背心就上街，期間她坐上一輛公車。但接下來發生的事讓她傻眼，公車司機竟然把她叫到面前，然後命令她下車！

阿曼達在臉書上詳述了事件經過。她透露，該名司機指她「穿得太少」，應該「遮起來」。阿曼達又說：這名司機指說她的穿著違反了公司的規定。在下車前，阿曼達向司機表達了抗議。她後來向當地媒體表達了自己的不滿：「是什麼給一名公車司機權力，可以讓他決定一位女性的穿著合不合適？」

阿曼達的PO文在推特和臉書上獲得數以千計的分享和評論，也受到當地媒體關注。事件曝光後，當地交通主管部門和公車公司已經道歉，涉事司機也被停職，靜待調查。

「今日俄羅斯」報導，公車公司表示，他們並沒有要求女性乘客該如何穿著的規定，並且對阿曼達遭受的「不當對待」表示歉意。

當地交通部門負責人艾力克森(Linus Erixon)後來在在推特上為事件滅火：「很歡迎大家穿著短褲和迷你裙搭乘我們的公車與火車。」艾力克森向當地媒體解釋，該名司機的行為並非出自「宗教或政治動機」。