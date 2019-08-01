　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

熱褲+吊帶背心　瑞典正妹穿太辣慘遭公車司機趕下車！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼瑞典辣妹阿曼達因為穿太辣，慘遭公車司機趕下車。(圖／翻攝自臉書@Amanda Hansson)

瑞典辣妹阿曼達因為穿太辣，慘遭公車司機趕下車。(圖／翻攝自臉書@Amanda Hansson)

記者朱錦華／綜合報導

氣候變遷導致導熱浪席捲歐洲，連北歐瑞典也無法倖免。然而，在瑞典南部大城馬爾默(Malmo) ，一名19歲正妹卻因為怕熱穿得太清涼，慘遭司機趕下公車。

「今日俄羅斯」(RT)網站周二(30日)報導，這名叫阿曼達.韓森(Amanda Hansson)的19歲女孩，因為天氣實在太熱，日前只穿著熱褲和吊帶背心就上街，期間她坐上一輛公車。但接下來發生的事讓她傻眼，公車司機竟然把她叫到面前，然後命令她下車！

阿曼達在臉書上詳述了事件經過。她透露，該名司機指她「穿得太少」，應該「遮起來」。阿曼達又說：這名司機指說她的穿著違反了公司的規定。在下車前，阿曼達向司機表達了抗議。她後來向當地媒體表達了自己的不滿：「是什麼給一名公車司機權力，可以讓他決定一位女性的穿著合不合適？」

阿曼達的PO文在推特和臉書上獲得數以千計的分享和評論，也受到當地媒體關注。事件曝光後，當地交通主管部門和公車公司已經道歉，涉事司機也被停職，靜待調查。

「今日俄羅斯」報導，公車公司表示，他們並沒有要求女性乘客該如何穿著的規定，並且對阿曼達遭受的「不當對待」表示歉意。

當地交通部門負責人艾力克森(Linus Erixon)後來在在推特上為事件滅火：「很歡迎大家穿著短褲和迷你裙搭乘我們的公車與火車。」艾力克森向當地媒體解釋，該名司機的行為並非出自「宗教或政治動機」。

ET快訊
平鎮最兇檳榔西施！「奶茶挑戰」引躁動　老司機帶路…臉書曝光
快訊／私菸案「共犯結構」　華航協理于堯改列貪污被告50萬元交
3歲娃上學第一天失蹤！竟自己偷溜回家　園長回應讓辣媽氣炸了

關鍵字：Amanda Hansson

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

門都沒有！辣妹裙子穿太短　遭巴黎公車司機拒載

替男性訂閱戶GG打分數　靚麗女網紅月賺38萬！

19歲英國女遭以色列12狼集體性侵　5人獲釋7人受審

女友睡旁邊　杭州色男手機放浴室　偷拍女室友洗澡！

逼女同志當眾親嘴　英「恐同4少年」因仇恨犯罪遭起訴

「殭屍雞」餐桌上復活+絕命大逃亡　美眉嚇壞驚聲尖叫

涉歧視及種族主義言論 華裔「密西根小姐」被摘后冠

拍清涼照牽拖車諾比核災遺址　23歲俄羅斯嫰模道歉

不只「槍」辣妹　以色列「槍砲女王」最愛分泌腎上腺素

熱褲+吊帶背心　瑞典正妹穿太辣慘遭公車司機趕下車！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

迪麗熱巴台下練歌頻頻走音　華晨宇聽完笑了：妳這樣不能上台

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

唐禹哲爆秘戀《料理高校生》混血嫩妹！　小13歲愛火從北京燒回台北

熱褲+吊帶背心　瑞典正妹穿太辣慘遭公車司機趕下車！

超萌10歲小記者問「養過寵物嗎」？　她一句「貓死了」瞬間登谷歌熱搜冠軍　

越滑手機越大隻？　研究：每天超過5小時肥胖風險增加43％

生態超載日每年都提前　人類需要1.75個地球才能生存！

露營地深夜被搗毀…他往森林一看嚇到開槍：大腳怪！

愛家男和姪女不倫戀2年！　懷疑她出軌「直接槍殺」再回家自首

《彭博》作者：北京限制47城市赴台自由行誤判情勢　蔡英文要感謝

英16歲少女樂透中7000萬　慘被痛毆騙感情…16年後勸世：小孩別碰！

相親逾220次都失敗　泳裝女模寧嫁6歲愛犬　電視台直播

冏哥想自嗨一波　拿腳踏車齒輪「卡套下體」脹大瞬間…整根直接母湯！

美瞳小黃ATT亂竄！拘留東寵爽嗑零食4HR　罵主人：哩歐北造

影／82歲老父抽血「驗出鎮定劑」！他氣炸與看護對質　竟揪更黑暗真相

快訊／私菸案「共犯結構」　華航協理于堯改列貪污被告交保

他是成熟男人還是幼稚男孩？從這8點判斷妳的「他」長大了沒

U12世界盃／守備亂流被追1分　中華3局8比1領先韓國

老翁彎腰「喀」一聲...竟脊椎骨折　醫揭「關鍵危機」：全台近6萬人發生過

張善政無聲直播遭「皮卡啾」搶鏡　2小時創近4萬次觀看

境外資金匯回子法規範不可重複優惠　財政部4點釋疑

日職／陳冠宇延長賽後援2局飆3K無失分　差一點拿勝投

外送員飆汗爬5樓送餐　客戶開門竟拿劍砍他「打斷我玩遊戲」

國際熱門新聞

弟繫繩搭電梯...下秒被甩飛「..

24歲網紅女醫箱屍　前男友認了

再嫁丈夫不碰她…女兒床上悶哼

保貼破掉　他大拇指感染動手術

劍橋女研究遭質疑　「怒開機艙門..

女嬰遭「灌清潔劑套袋」　母下體..

詭異空姐睡行李架　她目睹「黑人..

台東通緝犯「神走位」NBA勇士..

男童釣魚　下秒大白鯊竄出一口吃..

獵殺100隻海鸚　驚悚照片曝光

他頂43度豔陽路邊發履歷　真找..

家長抗議午餐難吃　營養師跳樓亡

金髮妹告12男性侵　真相逆轉是..

美官員：掌握賓拉登之子已死情報

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

她吃藥睡死　起床「手被蟑螂咬」

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

快訊／時代力量林昶佐退黨　下午1點記者會說明

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！

他結帳掏1千女友付50　找零引發分手危機

3歲娃上學第一天失蹤！竟偷溜回家

韓暖男演員性侵「被判刑5年」！

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

紅牌重機高速自撞　騎士送醫不治

秋冬旅遊補助曝光！一張圖看懂4種方案

500元賣女友！他躲床下聽全程：結束換我

今午後雷雨明顯！雙颱下周可能接力生成

弟繫繩搭電梯...下秒被甩飛「上吊」

影／保時捷被拖　5秒墜毀全紀錄

更多

最夯影音

更多

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面