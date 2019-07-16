高齡長者穿越馬路被撞死　銀髮族外出要注意交通安全

▲因為交通環境的不友善，用路人守法習慣的不足，對於長年憑藉經驗習慣徒步、騎乘機慢車外出或務農的銀髮族而言，已成為危害生命安全的隱憂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南北區小東路巷口、臨安路近成功路口路段，7月至今先後發生行人車禍命案，造成2名穿越道路中的高齡年長者送醫不治；駕駛人除涉及民事主要賠償肇因「搶越行人穿越道」、「雨天行車未注意車前狀態」外，另觸犯刑法應注意而未注意之過失致人於死罪嫌。

台南市警局統計，2019年迄今，台南市年長者A1類死亡交通事故共27件、造成28人死亡，65歲以上銀髮族占各年齡層死亡人數比率超過3成！平均每週便有1個家中至寶、三代和樂融融的溫馨大家庭，因為駕駛人一時貪快疏忽未注意以及老人家反應不及，而被硬生生地拆散……。

根據交通警察大隊分析年長者事故特性，發生時間整體以白天21件最多（三餐時段發生最高），晚上及凌晨（ 18~6時)有6件7人。交通工具以騎乘機車16名最多，行人5名次之，另有3名使用農業機具、2名騎腳踏車，駕駛大貨車及乘坐小貨車各1名。事故三大主因先後為「車輛未依規定讓車」6件、「闖紅燈」及「未注意車前狀態」各5件、「行人在禁止穿越路段穿越」4件，涉案人超速10件、無照8件。

上述現象顯示，不論晝夜，因為交通環境的不友善以及用路人守法習慣的不足，對於長年憑藉經驗習慣徒步、騎乘機慢車外出或務農的銀髮族而言，已成為危害生命安全的隱憂。

警察局對於「護老專案」，除了持續「火金姑行動」，主動為年長慢車騎士及行人安裝LED警示燈、發光手環，並持續加強宣導「路口禮貌運動」及「行人車輛用路安全懶人包」外，考量銀髮族的交通工具仍以機車為主，為整體交通秩序與騎士本身安全，將「9大違規(『無適格駕照』、『未佩戴安全帶(帽)』、『闖紅燈』、『逆向行駛』、『轉彎未依規定』、『酒後駕車』、『超速』、『機車行駛禁行機車道』、『機車未依規定兩段式左轉』、)列為執法專案加強取締工作。

交通警察大隊長翁誌宏語重心長地表示，警察開紅單是一種加深駕駛人守法習慣的剛性手段，最重要的仍是讓用路人的守法成為家常便飯。你我都擁有一群曾經呵護我們茁壯、如今仍不時噓寒問暖的長輩們；他們已不再年輕，行動與反應不自覺地遲緩，宛如『大小孩』，仍必須在日益繁忙的交通環境獨自出外透氣、活動筋骨甚至工作，人身安全怎麼辦呢？只有警民合作保護家人、改善交通一條心，子女們協助檢視家中長者駕照狀態、外出是否穿著淺色服裝、人車裝設發光配件，並叮嚀觀察用路習慣。

警方呼籲你我也時時遵守交通規則、專注路況、禮讓弱勢，遇突發狀況以「避免生命身體危害」為優先，友善的人本交通環境才能成形，長輩們的安全才有保障。