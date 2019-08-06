AV女優買兇殺夫碰到「無間道」 面臨最高10年徒刑

▲▼美國AV女優Katrina Danforth承認買兇殺夫。（圖／翻攝自網路）

國際中心／綜合報導

美國一名AV女優周一(5日)在法庭上承認買兇殺夫。將面最高10年徒刑的刑期。

31歲的丹福斯(Katrina L. Danforth)以Lynn Pleasant之名演出過多部成人電影。她被控付了5000美元(約15萬元新台幣)給一名職業殺手替她殺夫，卻未料到這名殺手竟是員警臥底假扮的。

來自愛達荷州波斯特福爾斯市(Post Falls)的丹福斯，去年12月19日在夏威夷度了8天假後，在華盛頓州「斯波坎國際機場」(Spokane International Airport)被捕。

法庭文件顯示，丹福斯是跟一名友人談到「好想殺死孩子的爹」後， 開如萌生殺夫念頭。 據報導，這名友人隨後給了她一個「殺手」的電話號碼。「殺手」同意雙方在2018年10月見面。但後來發現，這名「殺手」實際上是來自鄰近蒙大拿州的員警。接下來沒多久丹福斯就被捕了。

法庭文件上說： 丹福斯同意支付5000美元作為殺夫的報酬。她的謀殺目標代號是「R.H.」。她還對「殺手」提出特別要求：R.H的屍體必須可以被找到。她不在乎 「殺手」行兇時屋子內是否還有其他人、或是否遭到池魚之殃。只要她的的孩子沒有受到傷害就好。