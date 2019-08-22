　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市觀光蒸發540億元！遊客停留天數減少...議員：政策錯誤

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼中正紀念堂,自由廣場,台北觀光旅遊景點,國定古蹟,文化景觀,歷史教育。（圖／記者李毓康攝）

▲中正紀念堂。（圖／記者李毓康攝）

記者邱茀濱／綜合報導

隨著8月初大陸方面限制陸客來台「自由行」後，觀光業似乎進入寒流期，台北市議員陳炳甫指出，產業寒流不是2019年才開始，過去5年台北觀光外匯持續衰退，「觀光『慘』業沒有最慘！只有更慘」，收入甚至減少18億美元（約新台幣540億元），顯示北市府觀光的成績根本不及格。

陳炳甫說，觀傳局統計資料顯示，2015年北市觀光外匯收入109.39億美元，之後逐年減少，2016年為108.05億美元、2017年收入107.05億美元，而2018年甚至只有88.9億美元，減少約18億美元。他痛批觀傳局沒有對症下藥，像把預算丟入水坑，讓觀光外匯收入持續暴跌。

請繼續往下閱讀...

陳炳甫發現，來台旅客雖然屢創新高，但到訪台北市的比率卻是逐年下滑，2017年僅90.9％，2018年更是突破9成大關，到訪率僅89.35%，顯示台北市對觀光客的吸引力開始下降，台北市不再是觀光客的旅遊首選。

端午這樣玩！台北觀光護照在手　就能跟著旅遊達人玩透透（圖／台北市政府提供）

▲台北市觀光外匯收入蒸發540億元。（圖／台北市政府提供）

陳炳甫稱，過去觀光客在台北市停留的天數起碼是4天起跳，2016年的平均停留天數還有4.57天，2018年卻剩下3.58天；而故宮博物院、台北101、國父紀念館、中正紀念堂等主要觀光景點的人次更是大幅下滑，近5年來減少多達685萬人次，觀光客停留的天數減少，也直接反映在北市的觀光外匯收入上跟著減少。

他強調，種種數據顯示北市府近年來拚觀光的政策完全錯誤，成績不及格，尤其是從陸客自由行通行證取消後，若再不對症下猛藥，持續改善且升級觀光景點軟硬體設施，且將熱門景點串連周邊巷弄強化深度旅遊，收入只會持續慘跌。

▲▼華王大飯店。（圖／記者吳奕靖攝）

▲華王大飯店的公告。（圖／記者吳奕靖攝）

另一方面，高雄華王大飯店22日也傳出11月歇業的消息，業者後來也證實，當前景氣不明，營運、投資風險上升，且地主先前又將租金調漲，因此108年11月起將停止營業。

據悉，華王飯店接待過許多日本觀光客，是日本人喜愛的飯店之一，當初建成後，日本精工鐘表公司曾送了一座鐘，後來被當成飯店的鎮店之寶，每天都要擦拭、清潔。

ET快訊
8歲男孩職業假笑爆紅！6年後臉留「慘痛後遺症」　網淚：毀了他
「衝刺白鹿」路徑走歪了！暴風圈增胖整合　氣象局曝侵台動向
老公婚前禁慾！她忍到洞房「開機」　一脫崩潰：直接提離婚
台商夫妻涉地下匯兌「洗錢80億」　二度聲押逆轉裁定准了

關鍵字：北市觀光,陳炳甫,華王大飯店,歇業

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「衝刺白鹿」路徑走歪了！暴風圈增胖整合　氣象局：仍可能登陸1天穿南台

北市觀光蒸發540億元！遊客停留天數減少...議員：政策錯誤

石門「富基魚市」秋季感恩回饋　消費滿3000元抽龍蝦、石斑

影／白鹿「登陸落點」出爐！80%從台東直穿台灣　災害預報士：周六下午強風豪雨

臺灣國樂團「寶島辦桌」劇場音樂會　衛武營開席後前進美國！

白鹿怎麼走「4關鍵時間」！氣象局一張圖看懂　哪天風雨最劇烈

白鹿周末快閃襲台！強風豪雨先襲東半部　一張圖看未來4天降雨熱區

秋節將屆桃機防疫作業落實　農委會籲勿帶肉製品月餅返台

現實中還滿多的！公開3女性友人「被包養價碼」　他曝結局：變勝利組...

大馬麥當勞挑戰「3倍辣炸雞」　3台灣人一吃慘GG：蹲廁所「灼熱爆菊」！

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

跟豆漿一起睡超怕翻身壓死牠...　整晚睡姿「腳自動彈開」網友笑瘋

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

安宰賢婚變打破沉默發聲！　7月30日就協議離婚：我很愛具惠善、尊重她

「衝刺白鹿」路徑走歪了！暴風圈增胖整合　氣象局：仍可能登陸1天穿南台

北市觀光蒸發540億元！遊客停留天數減少...議員：政策錯誤

石門「富基魚市」秋季感恩回饋　消費滿3000元抽龍蝦、石斑

影／白鹿「登陸落點」出爐！80%從台東直穿台灣　災害預報士：周六下午強風豪雨

臺灣國樂團「寶島辦桌」劇場音樂會　衛武營開席後前進美國！

白鹿怎麼走「4關鍵時間」！氣象局一張圖看懂　哪天風雨最劇烈

白鹿周末快閃襲台！強風豪雨先襲東半部　一張圖看未來4天降雨熱區

秋節將屆桃機防疫作業落實　農委會籲勿帶肉製品月餅返台

現實中還滿多的！公開3女性友人「被包養價碼」　他曝結局：變勝利組...

大馬麥當勞挑戰「3倍辣炸雞」　3台灣人一吃慘GG：蹲廁所「灼熱爆菊」！

快訊／北投「一之鄉」工廠深夜火警！消防到場救援

「中風+失智」逾10年！每天做這件事　70歲的他至今超健康

雪莉身後驚見詭異白衣女！　「黑髮遮臉+眼神死」網嚇歪：他X那是誰

公私協力攜手動保志工培植　提升收容好品質

世羽賽／周天成三局激戰連下5分退星國小將　驚險殺進8強

泰勒絲《Lover》除了實體專輯　「給粉絲的小情書」藏在這裡

人民銀行談「數字貨幣」　除可小額花費還能匿名！

快訊／燦星旅遊重訊澄清：通報裁員人數為17人　門市汰弱改善營運虧損

中職／11局大戰！林安可再見安打　統一8比7氣走桃猿

高額租金扼殺華王？他洩大統家族內鬥史才是關鍵

生活熱門新聞

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」..

白鹿增強又變胖！接近台灣時達強..

白鹿登陸點出爐穿台！周六強風豪..

5同學開進蘇花隧道　被BMW超..

路撿手機！妹子請客報答…神展開

白鹿撲台「台灣頭到尾都有」！周..

「不均勻陀螺」白鹿影響各地時間..

快訊／台鐵汐科到南港站單線行車..

婆婆偷倒掉母乳…原因氣哭她！

白鹿估周五海陸警齊發　全台防豪..

白鹿路徑略南修！未來36hrs..

3餐輪流付！男一頓嗑3千.....

烏日站找廁所驚「要跪著？」內行..

白鹿結構不對稱　風雨會有南北差..

更多熱門

相關新聞

即／開業51年！高雄華王大飯店驚傳11月歇業

高雄華王大飯店22日傳出11月歇業的消息，這個消息隨後也得到業者證實，讓在地人感到相當驚訝。據了解，華王大飯店1968年就在鹽埕區開業，曾經接待過許多日本觀光客，是知名的地標之一。

三重13年京樺宴會廳　上月底無預警歇業

君鴻酒店確定歇業　資遣600員工

君鴻、大八都倒了　網酸：根本沒發大財　

大鵬灣最後開放日7／14確定了

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 王令麟 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

獨／罔腰親密片瘋傳！男友鳳梨心痛曝分手原因

白鹿增強又變胖！接近台灣時達強度顛峰

白鹿登陸點出爐穿台！周六強風豪雨

即／讓90位日籍官員空等25分鐘！韓國瑜：已獲體諒

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

安宰賢爆為離婚貸款300萬：公開完整對話！

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

路撿手機！妹子請客報答…神展開

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

恐龍家長：沖繩有沒有賣腸病毒特效藥？　網友全怒了

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面