北市觀光蒸發540億元！遊客停留天數減少...議員：政策錯誤

▲中正紀念堂。（圖／記者李毓康攝）

記者邱茀濱／綜合報導

隨著8月初大陸方面限制陸客來台「自由行」後，觀光業似乎進入寒流期，台北市議員陳炳甫指出，產業寒流不是2019年才開始，過去5年台北觀光外匯持續衰退，「觀光『慘』業沒有最慘！只有更慘」，收入甚至減少18億美元（約新台幣540億元），顯示北市府觀光的成績根本不及格。

陳炳甫說，觀傳局統計資料顯示，2015年北市觀光外匯收入109.39億美元，之後逐年減少，2016年為108.05億美元、2017年收入107.05億美元，而2018年甚至只有88.9億美元，減少約18億美元。他痛批觀傳局沒有對症下藥，像把預算丟入水坑，讓觀光外匯收入持續暴跌。

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陳炳甫發現，來台旅客雖然屢創新高，但到訪台北市的比率卻是逐年下滑，2017年僅90.9％，2018年更是突破9成大關，到訪率僅89.35%，顯示台北市對觀光客的吸引力開始下降，台北市不再是觀光客的旅遊首選。

▲台北市觀光外匯收入蒸發540億元。（圖／台北市政府提供）



陳炳甫稱，過去觀光客在台北市停留的天數起碼是4天起跳，2016年的平均停留天數還有4.57天，2018年卻剩下3.58天；而故宮博物院、台北101、國父紀念館、中正紀念堂等主要觀光景點的人次更是大幅下滑，近5年來減少多達685萬人次，觀光客停留的天數減少，也直接反映在北市的觀光外匯收入上跟著減少。

他強調，種種數據顯示北市府近年來拚觀光的政策完全錯誤，成績不及格，尤其是從陸客自由行通行證取消後，若再不對症下猛藥，持續改善且升級觀光景點軟硬體設施，且將熱門景點串連周邊巷弄強化深度旅遊，收入只會持續慘跌。

▲華王大飯店的公告。（圖／記者吳奕靖攝）



另一方面，高雄華王大飯店22日也傳出11月歇業的消息，業者後來也證實，當前景氣不明，營運、投資風險上升，且地主先前又將租金調漲，因此108年11月起將停止營業。

據悉，華王飯店接待過許多日本觀光客，是日本人喜愛的飯店之一，當初建成後，日本精工鐘表公司曾送了一座鐘，後來被當成飯店的鎮店之寶，每天都要擦拭、清潔。