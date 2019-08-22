坦言遭勸選大安立委　簡舒培：黨中央一天多變、無所適從

▲台北市議員簡舒培採訪。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

民進黨展開立委選舉佈局，台北市大安選區目前仍未確定人選，傳出黨主席卓榮泰力勸北市議員簡舒培參選，簡舒培22日受訪時坦言，黨中央確實有徵詢她，不過，從徵詢到現在變化蠻大的，有時候甚至一天多變，「有點無所適從」。

簡舒培表示，從頭到尾有關立委選舉，她都屬於被動的，因為自己也才剛上議員，跟選區市民簽了四年合約，不過大安與文山區對民進黨來講是艱困選區，人選並不好找。簡舒培說，「黨中央上個月有徵詢我，選大安區的意願，我跟黨中央表達不求戰也不畏戰，黨需要我我該戰就戰」。

簡舒培直言，從徵詢到現在變化蠻大的，有時候甚至一天多變，她覺得很可惜，今年選舉對民進黨來說，總統連任最重要，次之就是政黨票部份，大安、文山要突破僵局不簡單，但如果有強將去固守政黨票是非常重要的，「黨中央方向變化方常大，讓我們有點無所適從，有點可惜」。

「如果要我當帥，我就扮好帥的角色，要我當將、當兵，我也可以扮好，但不要一下帥、一下將、一下兵，這樣會有點精神錯亂」。簡舒培強調，黨的政策自己都可以配合，因為明年選舉是台灣人最重要的戰爭，為了台灣我們可以扮演任何一個角色，只要黨的決定是以黨為最重要考量，而不是以派系，「黨要我做甚麼角色，我都可以配合」。