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簡舒培猛攻大巨蛋12分鐘　柯文哲：你們就是要把我綁在議會

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▲▼台北市 大巨蛋 空氣品質 空汙 信義區豪宅 南山人壽大樓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大巨蛋。（圖／記者屠惠剛攝）

 記者陳家祥／台北報導

大巨蛋案是台北市長柯文哲上任後最棘手的問題，日前扯出前市府顧問李文宗召開內部會議疑似喬蛋，為此24日到市議會針對該事件進行專案報告。質詢首先登場的正是持續追打此案的民進黨議員簡舒培，雙方從質詢開始便激烈交鋒，柯文哲更嗆議員，「為什麼我對你的質詢方式不滿意，因為這就是帶風向」、「你們的策略就是要把我綁在議會」。

▲▼柯文哲赴議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

簡舒培質詢時繼續問到日前爆出的市府內部會議音檔，由於專案報告僅有4分鐘時間，為此周威佑、洪健益特地把時間讓給簡，讓她有完整12分鐘的時間質詢。簡舒培質疑，市府定調該會議為非正式會議性質的「聚會」，不但不公開透明，還稱遭有心人士私自錄音給議員，「這次專案報告，是因為大家已經認為該會議，違反你的政治承諾，你的報告裡依然覺得還是不願公開的部分嗎？」

簡舒培說，這會議被揭露出來，是與會人士為了自保，「他並不認為他是在處理BOT甲方的問題，他認為北市府應該是嚴格監督公安的」，所以BOT甲方的柯文哲跟嚴格監督公安的柯文哲對立了，不一樣，所以市政府官員錄音自保。

對此，柯文哲則說，跟遠雄談判過程中，還有一些叫北市府的底線或是想法，「在我們底線不清楚的時候，也不能跟遠雄談判，所以內部要討論」；柯表示，他認為北市府還是有信用的團隊。

接著簡舒培質疑，大巨蛋防災避難電腦模擬的討論，是都審委員討論的還是張哲揚、李文宗討論的？是你們內部先有底線後，都審委員都要照著辦嗎？如果不是，為什麼內部討論可以決定這事情？她還指出，防災避難性能審查跟都審的防災避難人數是完全不一樣的，「市長你不要再混淆視聽了。」

簡舒培追問，為什麼1129內部討論可以侵害都審委員的職權？大巨蛋防災避難的電腦模擬人數是誰決定的？柯文哲說，還是那句話，大巨蛋是個很困難的工作，要釐清那個人數。但柯的回答引來簡舒培不滿，質疑柯沒有回答問題，在拖延時間，要求議長暫停時間。

「大巨蛋停工是為了要留一顆安全的蛋，遠雄已經承諾你是安全的了嗎？沒有。」簡舒培痛批，市府內部居然因為契約甲方的立場，要把59833調成7萬人，而且你們說這不叫會議，「不是正式會議就可以喬蛋嗎？」，引來柯反嗆，「為什麼我對妳的質詢方式不滿意，因為這就是帶風向。」

接著柯文哲還反嗆，「那個錄音帶有提到7萬人嗎？」還說要現場放出來聽，讓簡舒培不滿嗆聲，「今天專案報告就是因為那個錄音檔，市長沒聽完是要報告什麼？」接著簡舒培便要求時間暫停、質疑柯藐視議會，還說要等柯把82分鐘的音檔聽完再繼續質詢。而議長陳錦祥幾次對柯告知回答議員問題後，宣布議事繼續，還引來議員不滿，現場氣氛火爆。
 

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,大巨蛋,都發局,遠雄,林洲民,李文宗,簡舒培

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