簡舒培質詢柯文哲發重誓：如果大巨蛋錄音檔是我竊聽　立刻辭議員

▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲與民進黨議員簡舒培因大巨蛋案激烈交鋒，還扯出竊聽疑雲，風波繼續延燒。對於柯文哲31日上午受訪時怒嗆「新潮流不倒台灣不會好」，簡舒培在下午質詢時一開始便先表明，自己是代表市民站在議事廳質詢，而非新潮流，「我是新潮流的成員就不能對你提出質詢？」柯文哲則反嗆她沒有信用，由於兩人一直在竊聽問題上打轉，最終簡舒培發下重誓，如果是竊聽，她立即辭去議員。

柯文哲31日繼續到議會進行總質詢。首先登場質詢的簡舒培表示，自己是代表市民，不是代表新潮流，議員的職責就是要監督市政，而市長就是要針對議員所問回答，但柯文哲仍認定簡舒培抹黑，先是催促對方「開始問吧」，接著他也說說，簡舒培雖然是議員，但也有新潮流派系一員的共同身分，此言立刻引來對方回嗆，「就因為我是新潮流成員，所以我問什麼問題就跟新潮流有關？我是新潮流的成員就不能對你提出質詢？」

柯文哲強調，議員可以質詢，但是不贊成用影射、抹黑的方式，直言大巨蛋是要解決的問題，不可能擺在那裡整個市府不做因應措施，「不能在市府裡面討論怎麼解決就是喬蛋嗎？」

簡舒培不滿地指柯文哲不斷轉移焦點，並痛批他把大巨蛋的質詢焦點轉移到竊聽上、轉移焦點到「新潮流不倒台灣不會好」，這有什麼關係？對此，柯文哲反嗆，「這是我的理念」，並反問簡舒培「毒樹毒果理論你念法律懂不懂？」

簡舒培則表示，她不會告訴柯文哲錄音檔是誰給的，但就是11月29日的與會成員提供的，因為當天還有十幾個台北市文官公務員，「這些公務員看到這8個人這麼公開透明的喬蛋人家不會怕嗎？不會自保嗎？」

▲簡舒培。（圖／記者徐斌慎攝）

對於竊聽一事，柯文哲表示，錄音者錄音有經過主管同意嗎？直言團隊之間要有信任，「所以韓國瑜還要懷疑有竊聽，台北市政府就是有竊聽」，妳要就90分鐘全部公布、不要切斷。簡舒培則回應，她也同意，也希望自己可以拿到90分鐘的完整錄音，強調會把手上的錄音檔移送檢調，請檢調去查出來，而柯文哲則說「可以啊」、「請啊」。

簡舒培還說，她只是要把操控都審委員的那隻手揭開，「市長你應該要給我掌聲，為什麼要打壓我？」，直言這很奇怪。柯文哲則直接反嗆「因為妳沒有信用」，簡舒培隨即反問，「你就有信用？」，柯文哲聽了後立刻說，「我好多了」。

最後簡舒培發重誓，如果該音檔是竊聽，就立即辭去議員，「如果昨天質詢錄音檔，是我簡舒培去竊聽你台北市政府，我立即辭去議員，這就是我的信用，如果不是，你要不要退出政壇？」