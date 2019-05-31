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議員嗆別把公開透明當提款機　柯文哲：將建會議錄音SOP

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▲▼柯文哲、簡舒培。（組合圖／記者徐斌慎攝）

▲柯文哲、簡舒培。（組合圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲與民進黨議員簡舒培因大巨蛋案激烈交鋒，還扯出竊聽疑雲，柯還怒嗆「新潮流不倒台灣不會好」，而簡則賭上議員一職強調非竊聽。對此，議員阮昭雄質詢時，直指柯市府內部管理有問題才會有錄音檔外流，但柯文哲竟把問題怪到議員身上，要求柯應建立相關會議錄音影的SOP，不然「公開透明」變成柯的提款機；柯則同意要求，會建立SOP。

阮昭雄質詢時以過去在馬市府時代負責「喬蛋」的李述德為例，因錄音檔外流、被廉政委員會做為證據，「當時為什麼你沒有質疑這錄音帶怎麼出來的？應該大聲講說，雖然不是你任內，但為什麼會被竊聽？還是錄音行之有年、本來就是程序？標準要一至」。對此，柯文哲表示，自己也不曉得市府裡面什麼樣的會議要錄音。

阮昭雄說，不認為那錄音是什麼竊聽，如同李述德的錄音檔，看得出來有可能市府裡面就是有內鬼，「市長你內部管理有問題，怎麼還怪議員？」對此，柯文哲說，這就是長期以來官場，長官與部下互不信任，是很爛的官場文化，並說會寫一個台北市政府關於會議錄音的SOP，什麼要錄、什麼不錄、錄多少，應該要有規範。

「市長你標榜的公開透明，此時此刻都已經破功了。」阮昭雄接著說，市府官員要討論很OK，但是如果聚集那麼多官員討論這麼重要的事，但不讓這東西有會議記錄，也沒有公開任何程序，透明在哪邊？

柯文哲說，這長期以來整個市府內部，「不曉得是不是以前政治惡鬥，我覺得長官跟部下之間應該要有信任關係」，未來會提出一個市府內部會議的作業流程，這應該建立。阮昭雄則提醒，有沒有錄音、公開透明到什麼程度也要說清楚，不然公開透明變你政治提款機。

▲▼台北市市長柯文哲,台北市市政總質詢,台北市議員,梁文傑。（圖／記者徐斌慎攝）
 

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,大巨蛋,都發局,遠雄,林洲民,李文宗,簡舒培

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