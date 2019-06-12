說清楚「喬蛋」會議！簡舒培等35位議員提案：柯文哲專案報告

▲ 台北市議會大會 。（圖／記者楊亞璇攝）

大巨蛋案爭議不斷，民進黨議員簡舒培日前在總質詢時，直指台北市長柯文哲親信、現任捷運公司董事長李文宗多次召開會議喬蛋。簡舒培12日在北市議會大會提出臨時提案，要求柯文哲針對去年11月29日秘密會議進行專案報告，下週三進程序委員會討論。

簡舒培表示，82分鐘會議已經被媒體公開，有詳細的報導，李文宗邀請秘書長張哲揚、環保局長劉銘龍、法務局長袁秀會等官員秘密協商，但市府透過會議要求放寬對遠雄的要求，已經逾越都審委員的職權。



簡舒培痛批，柯文哲以竊聽、只公布七段斷章取義等理由來轉移焦點，媒體報導完整錄音檔也證明了秘密會議沒有被誤解，截至目前為止已經有35位議員同仁，包括國民黨、民進黨、時代力量、新黨、無黨籍議員都已經連署，大家都覺得市長應該要來報告。

簡舒培也指出，不只11月29日有秘密會議，前都發局長林洲民說還有11月1日12月11日都有秘密會議，市長都應該報告，是否知情，有沒有授權李文宗？還有沒有其他會議？李文宗跟遠雄做了哪些決議？

無黨籍議員邱威傑表示，從錄音內容可以看出有很多疑點澄清，柯文哲沒有時間表達意見、態度，如果有時間做個報告，非常值得。民進黨議員李建昌痛罵，「柯文哲是鬼扯蛋市長」，大巨蛋需要釐清疑點，李文宗不會莫名召開會議，議會同仁應共同監督，一定要在這個會期排專案報告。

國民黨議員秦慧珠認為，慣例上要尊重一下政黨同仁意見，建議提案交付朝野協商。議長陳錦祥裁示，下週三提程序委員處理，如果大家同意，目前只有6月24日有時間，需要變更當天議程，還請各位支持。