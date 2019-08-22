台南安平金龍殿偕安平警　發放慰問金救濟貧苦深獲贊同

▲安平「金龍殿」陳主委在（右二）安平區公所主秘陳俊達（左一）、市警四分局長蔡進閱（右一）等人見證下，捐贈永靜教養院等慈善教養機構民生物資。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市警四分局長蔡進閲，率所屬員警，8月22日上午與台南市安平區「金龍殿」（土地公廟）每年一度結合籌募善款，發放白米及日常用品救濟地方低收入戶及弱勢團體，現場共發放白米3910公斤及民生物資、餅乾等救濟品共307份。

領取慰問品之民眾非常感謝主辦者對其之照護，本次除了對地方貧苦表示慰問外，亦對安平區石門國小捐助新台幣5萬元兒童教養金及白米500公斤，並發放三家教養院分別為朝興教養院、五甲殘障教養院及永靜教養院現金、白米、民生用品等物慰問院內兒童，發揮人飢己飢，人溺己溺之精神。

金龍殿主任委員陳展川、台南警四分局分局長蔡進閲、安平區公所主任秘書陳俊達等人在現場為民眾一一發放慰問品給安平區低收入戶307戶，場面溫馨感人。

據金龍殿陳主任委員稱，安平金龍殿有近4百年歷史，受各方信徒擁戴，在其任內每年均與安平區公所及市警四分局、安平派出所結合，針對安平區內貧苦無依低收入民眾施以慰問之意，並協助他們度過難關。

四分局長蔡進閲指出，警察除了維護社會治安外，對於轄內居民有需要警方幫忙的地方，警方責無旁貸，能夠為民眾出一份心力，我們非常樂意也非常高興，照顧地方照顧民眾我，們警察也都有責任。

▲安平「金龍殿」陳主委在（右二）安平區公所主秘陳俊達（左一）、市警四分局長蔡進閱（右一）等人見證下，捐贈永靜教養院等慈善教養機構民生物資。（圖／記者林悅攝，下同）