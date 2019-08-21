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百年台南長榮中學大減薪　教職員工喊：活不下去了！

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▲134年台南私立長榮中學大減薪，教職員工大喊「活不下去了」。（圖／長中教師會提供）

▲134年台南私立長榮中學大減薪，教職員工大喊「活不下去了」。（圖／長中教師會提供）

記者林悅／台南報導

全台第一所、具有百年歷史的台南市私立長榮中學，驚爆董事會決議「減薪」，從8月起算，引起長榮中學教師會強烈不滿，怒控違法違約，教職員工表示，將學術研究費1折起砍，簡直要讓員工「活不下去」！身兼董事長的內政部次長陳宗彥則說，校方將再協商，希望大家共體時艱。

長榮中學教師會指出，長中老師、教職員工，經由電子郵件收到校方片面發出的公告，在未與教職員協商之前，即全額扣除教師研究費與職員工專業加給。估計每位教師短少約2至3萬元薪資；職員工方面，扣除專業加給，全數員工薪資均不及最低薪資23100元，故不論年資深淺，一律發放23100元，尚不及以時計酬打工族月薪。

請繼續往下閱讀...

陳宗彥董事長則說，長中每個董事都是無給職，擔任董事是對長中有很深刻的情感連結，希望學校能更好，董事會的減薪決議是不得不的決定，長榮中學薪資優渥，一向維持全薪發給，不像其他私立中學早就將教師的學術研究費打折，但董事會不能忽略少子化現象的影響，長榮中學的人事費早超過學雜費的收入，校方這幾年都在硬撐。

陳宗彥希望長榮中學所有教職員工共體時艱，在108學年課綱的機會下，長榮中學有國中、高中及高職，有很好的競爭機會；若未來校方營運好轉，薪資還會再調回來。

致於教師網路有人PO文指控校方花大錢興建「科創館」，才是造成學校經營困難問題的主因之一，陳宗彥則說，學校花在軟硬體設施的費用，都是在營造良好的教學環境，是用在學生身上，也讓學校永續經營，這些計畫都是依計畫編列。

校方表示，受少子化影響，長中目前約有學生3000人，大約是以前的一半，但仍是台南國高中人數最多的學校，學費多年沒有漲、學生人數卻減少，支出不斷增加，像近年調薪兩次每次3％，加上退休人員給付沈重，這幾年收入已不敷支出，今年光是人事費的支出就占學費的130％，實在是撐不下去，董事會才會做出減薪決定，目前是暑假，所以尚未與老師協商，待開學後會與教師協商。

據了解，目前正值暑假，王昭卿校長休假中，會計主任也休長假，相關減薪議題教師會找不到對話窗口，減薪風暴才爆發，有教職員工指出，教師研究費與職員工專業加給，約佔薪資的一半，扣除這些如同砍半薪，且據了解董事會有意以1折起與教職員工協商，其實教職員工不是說薪資不能減，但減成這樣，叫辛苦拼的教職員工怎麼活？

長榮中學於1885年（清光緒11年）由英國基督長老教會創辦台灣第一所中學，當時校名「長老教中學」，1939年6月21日通過正式立案為「長榮中學校」，設校初期僅招收男生，直至1971年首次增招女生，1980年奉省教育廳令由「台灣省台南市私立長榮中學」改為「台南市私立長榮中學」，附設國中部及高職部、綜合高中，至今有134年歷史，以前每年約有5、6000名學生，受少子化影響，近年來人數驟減，但仍是台南市頗負盛名的明星私校之一。

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關鍵字：台南,長榮中學,減薪,教職員工

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