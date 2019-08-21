台電FUN電營台南最終站　後甲國中一起排球趣！

▲台電公司「球類FUN電營」最終站選在後甲國中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台電公司「球類FUN電營」最終站，8月20日至8月24日於台南市後甲國中舉辦排球營，由台電男、女排國手級球員擔任指導老師，和超過300名小學員們一起玩球趣，共享歡樂暑假！

8月20日上午由台電公司育樂活動推行委員會主委李鴻洲副總經理主持開訓典禮，邀請立委王定宇、林俊憲、市議員蔡曉薇、台南市體育總會排球委員會陳清吉副主任委員、台南市體育處林義順處長、台南市後甲國中學務處黃建松主任及台電公司台南區處許墩貴處長、屏東區處胡忠興處長等人一同參與開球儀式，現場氣氛活潑，熱鬧非凡。

活動主席李鴻洲表示，台電公司為善盡企業社會責任，長期致力於推廣球類運動，已有棒球、男排、羽球、女排、足球、籃球等6支社會甲組球隊，是國手培育的搖籃；為回饋社會及讓運動向下紮根，自2016年起台電開始舉辦暑期球隊夏令營，邀請台電各球隊教練及國手級球員指導，至今已成為家長與學童最期待的暑假活動。今年以「FUN電營，玩球趣」為活動精神，並且擴大辦理，將活動擴及離島，讓更多學童在快樂遊戲中學習運動技巧及紀律，強健身心體魄，也特別保留1成名額給弱勢學童，讓弱勢學童也能一起體驗玩球樂趣。

後甲國中黃建松主任，代表在地學校感謝台電在台南市舉辦排球夏令營活動，讓排球運動能向下紮根，也期盼台電公司未來能繼續在台南辦理各項球類夏令營活動，嘉惠台南地區學子，進而推廣成全民運動。

台南區處處長許墩貴表示，台電向來對於回饋社會的公益活動不遺餘力，希望透過球類FUN電營讓參加的小朋友從中認識並感受玩球的樂趣，進而樂於運動、愛運動。此次藉由台電排球隊專業的指導，嚴謹又不失趣味的排球基礎訓練課程，希望能激發台南市學童對排球運動產生興趣，更能從營隊活動中學習合作、體諒與包容，讓球類運動充滿樂趣也富有教育意義，也期許透過夏令營活動的歡樂記憶，讓學童們熱愛運動，培育未來國家運動員的幼苗。

在開訓典禮活動現場旁，台電台南區處也安排節約能源暨用電安全宣導活動攤位，拍照打卡上傳個人臉書即贈送小禮物，吸引家長及小朋友們熱烈參與，也將節能觀念透過活動帶進每個家庭，為節能環保盡一份心力。