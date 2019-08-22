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台南警友會致贈員警防禦盾牌　表揚績優南警

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▲台南市警察之會暨中西區辦事處，表揚2019年員警好人好事、偵破刑案績優人員，並致贈一批防禦盾牌，讓員警執勤時更加安全，場面溫馨熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警察之會暨中西區辦事處，表揚2019年員警好人好事、偵破刑案績優人員，並致贈一批防禦盾牌，讓員警執勤時更加安全，場面溫馨熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化優良的警民合作關係，激勵第一線員警工作士氣，台南市警察之會暨中西區辦事處於8月21日在大同路寬廷宴會廳舉辦聯誼餐敘，會中表揚2019年員警好人好事、偵破刑案績優人員，並致贈一批防禦盾牌，讓員警執勤時更加安全，場面溫馨熱鬧。

▲台南市警察之會暨中西區辦事處，表揚2019年員警好人好事、偵破刑案績優人員，並致贈一批防禦盾牌，讓員警執勤時更加安全，場面溫馨熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

聯誼會活動由警友會中西區辦事處主任何儼及市警二分局長王森瑒共同主持，現場來賓有地方士紳、義警、民防、志工、巡守等幹部及員警共同參與。警友會中西區辦事處主任何儼女士與警友，為守護員警在外執勤之安全，特添購30面防禦型盾牌，致贈南警二分局第一線員警，讓員警執勤時更加安全，對於糾眾鬥毆、酒醉鬧事、思覺失調等影響社會秩序之行為，有了防禦型盾牌，可即時斷然處置，展現警方公權力，有效安定民心，並兼顧員警自身、當事人及案件之安全。

▲台南市警察之會暨中西區辦事處，表揚2019年員警好人好事、偵破刑案績優人員，並致贈一批防禦盾牌，讓員警執勤時更加安全，場面溫馨熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警友會主任何儼表示，警察人員為治安默默付出，對所有警察人員表達最高敬意，肯定員警全心全力投入治安、交通與服務工作，警友會藉聯誼會頒發各項績優獎勵金，感謝警察終年執勤辛勞，以激勵工作士氣，並全力支持警察工作，做警察最強有力的後盾。

市警二分局長王森瑒表示，感謝警友及社會各界賢達人士對警察工作的支持，並向第一線員警表達辛勞慰勉之意，期勉同仁秉持初衷，保護市民安全，展現警察公權力，建立科技及雲端社區警政，做好刑案偵防，全力肅清毒品及詐欺案件、嚴正交通執法及提升為民服務品質，共同為台南市治安及交通打拼努力。

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關鍵字：台南,警友會,防禦盾牌,績優,南警

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