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4款產銷履歷無糖、低糖豆奶入北市校園　合作社、販賣機就可以買到

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▲▼ 4款產銷履歷無糖、低糖豆奶入北市校園　合作社、販賣機就可以買到 。（圖／ 董氏基金會提供）

▲4款產銷履歷無糖、低糖豆奶入北市校園。（圖／ 董氏基金會提供）

記者崔至雲／台北報導

食安議題不斷，越來越多人關注從源頭把關、重視食材來源及產地。台北市政府在民國85年起規定含糖飲料及不夠健康的食品退出國中小校園。北市教育局副局長洪哲義表示，教育局每年邀集知名營養、食品加工、衛生安全、飲食教育、法律等專家學者及相關單位代表，成立諮詢委員會，不斷研商校園食品審查標準及規範，甚至對於包裝上的宣傳文字、圖案等也要求不得有易讓學生誤解的情形。

根據美國研究指出，根據全美40州校園內販售的食品規範，比對6300位5~8年級學童的身體質量指數(BMI)變化，結果發現校園食品的制度性規範越嚴謹，越能帶出學童健康好體位，顯現校園飲食環境的重要性。

請繼續往下閱讀...

洪哲義說明，北市教育局在7月22日起，已開放產銷履歷驗證產品進入校園，除了符合衛生安全、營養品質之外，更強調新鮮、在地、環保低碳的食物選擇，讓學校師生喝得健康，來源看得到。目前共有4支產銷履歷國產豆奶符合校園食品規範，除了可在學校員生社或智慧支付販賣機販售以外，也可於午餐時段供應。教育部亦規範國民中小學學校午餐供應之飲品應符合校園食品之規定。

▲▼ 4款產銷履歷無糖、低糖豆奶入北市校園　合作社、販賣機就可以買到 。（圖／ 董氏基金會提供）

▲產銷認證豆奶都有QR Code條碼，可查詢到農場至餐桌產銷資訊。（圖／ 董氏基金會提供）

根據最新「國民營養健康狀況變遷調查」，有36%國小生、49%國中生、48%高中生每天皆攝取1次以上的含糖飲料，攝取量驚人。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說明，目前符合校園食品規範的豆奶可作為正餐的飲品搭配，或是補充營養的點心，於運動後喝豆奶還可以培養肌力，建議師長在運動會或是給予學生獎勵時，可以提供無糖豆奶、低糖豆奶等取代含糖飲料。

農糧署長胡忠一也說，將以校園營養午餐優惠專案價格，提供使用新鮮、低碳、100%國產、非基改、優質黃或黑豆所製成的豆奶給北市各級學校；每瓶豆奶都有自己的身分證，只要掃描產銷履歷標章QR Code條碼，就可查詢到農場至餐桌產銷資訊，除了可支持在地農民，可提供學校師生更多元衛生、安全、營養、新鮮、低碳的選擇。
 

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關鍵字：食安,產地,含糖飲料,校園,衛生安全,學生,產銷履歷

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