孩童雙保障！家庭規劃「投保優先順序」曝光：最先強化實支實付、醫療傷害險

▲保險也是理財的一環，必須審視自身的風險管理和財務規劃。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

暑假已到尾聲，即將進入9月開學季，面對學校新學年，不少家長已提前開始為孩子準備所需。全球人壽提醒家長，不同階段的孩子的保障規劃重點也有所不同，家長除了加強自身的保障之外，也可以根據預算與分配「強化孩子雙保障」，也就是實支實付醫療險、傷害險及傷害醫療險，同時也可及早規劃孩子的教育準備金，透過「利變還本型終身保險」賺取較大的保單價值。

全球人壽指出，學齡前到中學時期，這階段的孩子容易受到群聚感染、生病住院，加上孩子活潑好動，也容易在玩樂中意外受傷，因此建議先強化「實支實付醫療險」及「傷害險」，特色是孩子年紀小、早投保，保費加起來每個月千元左右。

孩子18歲之後已達可考取汽機車駕照的年紀，不論騎車通勤、常跟同儕出遊或至外縣市唸書，都增加了交通上的意外風險，因此，此時應特別強化「傷害醫療險」並提高保額。此外，癌症有年輕化的趨勢，也建議考慮提早替孩子投保癌症險。

雙親是撐起家庭最重要的支柱，因此家長的保險同樣重要。若面對家中經濟狀況吃緊，全球人壽建議「顧好經濟支柱」為先，預防家中經濟支柱倒下後，頓失經濟重心，因此先健全經濟支柱的「保護傘」，當意外發生時，至少家庭經濟不會立即受到動搖。

▲家庭財務規劃若不明確，很有可能造成隨之而來的經濟壓力。（圖／pakutaso）

此時期的家庭可依照「可支配餘額」來規劃投保險種的優先順序，層層堆疊上去，分別是實支實付醫療險、失能扶助險、重大傷病險、癌症險，最後才是傷害險。

全球人壽表示，雖然傷害險放在最後面，若全家出遊時，可透過「旅行平安險」作為短期強化，而且不僅是海外出遊，甚至在國內旅行時，也能利用這類保險來分散風險。

此外，多數家長也希望能替孩子及早準備未來的教育費用，全球人壽表示，有這類需求的家長很適合選擇「利變還本型」的終身保險。父母可依照孩子的求學規劃，盤點孩子大概多久之後會有較為大額的費用支出，以及需要多少預算。

例如，當孩子進入高中或大學階段時，學費可能會開始變得較高；若有出國留學計畫，則要幫孩子準備更多的留學基金，「用目標金額回推，就會得到每年要準備的金額。」

全球人壽表示，家長可以利用孩子每一個新學年的開始，定期攤開家庭保障規劃，好好審視，滾動檢視需求，讓保險成為家庭最好的後盾。

▲全球人壽建議家庭保障規劃。（圖／全球人壽提供）