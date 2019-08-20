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戶外教學每年兩次…遭批「救國旅」動到學生身上　教育部：和國旅無關

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▲大安森林公園、野餐、天氣、冬陽、幼稚園小朋友、戶外教學▼ 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部及教育部合作，戶外教學增為每年兩次。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部去年修正「國民中小學辦理戶外教育實施原則」，從原本的每學年一次，改為每學期一次，並從9月開學後開始實施，雖然該制度僅是建議而非強制，但全國教育產業總工會指出，對照日前對岸限縮來台陸客，政府拯救國旅的意圖非常明顯，但將「救國旅」意圖動到學生及學生家長身上，根本是病急亂投醫。

全教產指出，一學年要二次校外教學，並利用平時上課日。學生要有教師帶隊，教師超時工作的費用將由誰支出？按照往例，教師常常是「被自願奉獻」。而學生因為校外教學而擔誤的上課進度，又由誰補齊？另外，學生並沒有收入，旅遊費用皆由家長負擔。對於偏鄉或是弱勢家庭來說，儘管有補助仍舊是一筆負擔。即使可以自由參加，對於無法參加的學生是否又是另一種歧視？

請繼續往下閱讀...

全教產也說，教師帶隊出門，其所增加的工作時數不計，承擔的風險卻十分沉重。校外不比學校內，學生若在過程中發生什麼意外，帶隊老師是否又被要求應負最大責任？而國內能承辦校外教學的旅遊業者不多，學校的旅遊活動都需要招標。在「僧少粥多」的情況下，此舉是否有圖利特定廠商之嫌？

▲大安森林公園、野餐、天氣、冬陽、幼稚園小朋友、戶外教學▼ 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲教育部指出，校外教學是學生及教師共同規劃課程為一種學習方式，非額外負荷，且可申請國教署補助經費，每案可補助3萬元，每校可補助4案。（圖／記者屠惠剛攝）

全教產說明，教育是良心事業，相當樂見政府重視教育，重視學生福利，但反對政府為了救旅遊業卻將黑手伸進最沒辦法反抗的學校中。這種美其名是「教學參觀」實質卻是圖利的行為，對提升孩子的學力又有多大幫助？

對此，教育部指出，戶外教育不是旅遊，而是學校課程與教學之一環，能擴充學生知識領域、增加學習體驗、整合學習效果、深化認識台灣，因此，教育部自97年即訂定「補助實施戶外教育要點」，鼓勵學校進行戶外教育，該這測推動與近期國旅議題無涉。

對於外界認為的「校外教學將造成家長負擔」，教育部回應，校外教學是學生及教師共同規劃課程為一種學習方式，非額外負荷，且可申請國教署補助經費，每案可補助3萬元，每校可補助4案，補助項目，包括經濟弱勢學生參加費用、代課鐘點費、交通費、保險費及家長志工共同參與協作之相關費用等。

教育部國教署強調，戶外教育安全風險管理配套措施，經學者專家及學校實務師長們的共同努力，整體已尚屬完備，未來將透過相關研習，持續將相關風險管理意識傳達給第一線教師，協助學校將戶外教育做到最好。
 

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關鍵字：戶外教學,救國旅,學生,教育部,國旅

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