校園大盜也北漂　專偷高中職校園！5分鐘得手1萬6與7手機

▲張姓男子從高雄偷到新竹，最後在台中落網。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

一名張姓男子因缺錢花用，於3天前才偷完高雄一所高中職，21日再鎖定新竹市校園，利用學生出教室的空檔闖入，僅5分鐘就竊走1萬6千元現金與7支手機，共20名學生受害；警方獲報追查，於當天下午在台中一間旅社將張男逮捕歸案，從案發到破案，僅花5小時。

47歲的張男有竊盜前科，2018年11月才剛出獄後，卻因缺錢花用，四處借錢未果，竟當起校園大盜，3天前才於高雄一間高中職，偽裝成家長後潛入校園教室大肆搜刮，得手萬元現金後逃逸。

之後張男一路「北漂」來到新竹，只是他向親戚借錢遭拒，又剛好行經新竹一處高中職，竟臨時起意再幹一票。

張男見四下無人，徒手翻過約兩米高的圍牆，剛好看見一間教室正在進行新生訓練，而學生正陸續外出，張把握好機會，抓到短暫空檔伺機溜進教室，將學生書包裡的現金搜刮一空，連高價手機也一起打包，共竊走1萬6千元現金與7支手機，隨後步行至火車站逃逸。

警方接獲報案後，立刻成立專案小組，調閱各路口與案發地監視器，研判張男搭火車逃往台中，立刻前往搜捕，下午4點終於在一間旅社將他逮捕，帶回偵辦，並將贓款與手機查扣，訊後依竊盜罪嫌法辦。