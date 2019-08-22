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新關稅將致摩擦升級　陸商務部：中美團隊兩周內再次通話

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▲大陸商務部發言人高峰。（圖／翻攝微博國是直通車）

▲大陸商務部發言人高峰。（圖／翻攝微博國是直通車）

記者魏有德／綜合報導

針對近期中美貿易談判陷入僵局，美國仍宣佈將於9月1日起對部份商品加徵10%的關稅。大陸商務部發言人高峰今（22）日表示，儘管美國延期對部分中國輸美商品加徵關稅，但任何新關稅都將導致經貿摩擦升級，嚴重違背雙方大阪共識，中方堅決反對。

大陸商務部22日舉行8月份第2次例行記者會，由發言人高峰主持，首度對外公開近期中美貿易談判的相關細節。高峰透露，中美雙方經貿團隊一直在保持溝通。此前，雙方曾於8月13日通話，並約定將於兩周內再次通話。

▲▼中美經貿磋商團隊領頭人共覽黃浦江。（圖／翻攝自澎派新聞網站）

▲中美經貿磋商團隊領頭人共覽黃浦江。（圖／翻攝自澎派新聞）

自中美兩國元首在G20大阪峰會會面後，一度達成重啟談判、暫停加徵關稅的共識，外界一度認為有望成功化解中美貿易矛盾。但自從雙方經貿團隊於上海磋商結束後，美國仍堅持9月1日起向3,000億美元大陸商品加徵10%關稅，並將大陸列為「匯率操縱國」，引起大陸政府強烈不滿及抗議。

高峰強調，如果美國一意孤行，中方將不得不採取相應反制，「希望美國和中方相向而行，找到解決問題的辦法。」

▲▼中美貿易談判在上海結束。（圖／路透）

▲中美貿易談判仍持續對話。（圖／路透）

為因應貿易戰成為持久戰，大陸也祭出相應措施還擊。高峰表示，不可靠實體清單將於近期發佈，目前正在履行相關程序。對於9月1日起美國針對部份商品加徵關稅，高峰提到，美國加徵關稅會對中國經濟帶來一定挑戰，但影響完全可控。

此前，高峰曾提到，「不可靠實體清單」針對的是那些出於非商業目的、扭曲市場的做法，遵守中方法律法規、市場規則及契約精神的企業，完全不必擔心，「中方將依法保護在華企業的合法權益。堅決維護以法治和契約精神為基礎的市場秩序。」
 

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