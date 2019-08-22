軍售案後首度露面　劉結一：違背一中原則兩岸關係動盪

▲第八屆兩岸和平發展法學論壇。（圖／與會者提供）

記者曾俊豪／綜合報導

第八屆兩岸和平發展法學論壇今（22日）在天津舉行，大陸國台辦主任劉結一出席開幕式並致詞。對於當前兩岸關係，劉結一指出，一個中國原則是兩岸關係的政治基礎，堅持這個原則，兩岸關係就能行穩致遠，台灣同胞就能受益，違背這個原則就會造成兩岸關係緊張動蕩，損害台灣同胞切實利益，這是兩岸關係發展歷程反覆證明的事實。

兩岸和平發展法學論壇由海峽兩岸關係法學研究會主辦，今年進入第八屆，除劉結一之外，包含中国法学会學術委員會主任張文顯、台灣律師公會聯合會理事長李慶松、海峽兩岸關係法學研究會副院長周志懷等人均與會。

劉結一在致詞時提到，008年至今，大批台灣民眾踴躍參加大陸的國家司法考試和統一法律職業資格考試，目前已有415人被授予法律職業資格，通過率超過參考人員平均水平。此外，也有100多名台灣民眾在大陸仲裁機構受聘為仲裁員，越來越多台籍人士在大陸擔任人民調解員、人民陪審員、檢查聯絡員，在司法工作中增強了參與感和成就感。

對於當前兩岸關係，劉結一則指出，一個中國原則是兩岸關係的政治基礎，堅持這個原則，兩岸關係就能行穩致遠，台灣同胞就能受益，違背這個原則就會造成兩岸關係緊張動蕩，損害台灣同胞切實利益，這是兩岸關係發展歷程反覆證明的事實。

▲國台辦主任劉結一 。（圖／與會者提供）

他強調，民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的九二共識，極少數台獨分裂分子不斷生事，加緊勾連外部勢力，製造兩岸對立對抗，破壞兩岸同胞交流合作，甚至使用所謂修法等種種手段阻止廣大台灣同胞進行正常交流，阻止廣大台青來大陸就業發展、追夢築夢，這些行徑嚴重破壞兩岸關係和平發展。

身兼海峽兩岸關係法學研究會副院長的知名涉台學者周志懷則以《兩岸關係和平發展的制度性安排》為題發表演說。他表示，台灣有幾種選擇，第一拒絕、第二被動參與、第三積極謀劃；他認為三選擇會關係到台灣的制度話語權，包括議題的選擇、具體的設計、方案的實施、利益的取捨，「如果台灣要想取得話語權，我覺得他們應該做出符合自己最大利益的一個選擇。」

周志懷強調，達成兩岸關係和平發展的制度性安排是兩岸關係和平發展的必然趨勢，也是客觀趨勢，雖然還會遇到種種障礙，但並不以人們的主觀意志為轉移，「兩岸應積極把握當下，共同開創新時代兩岸關係的未來。」