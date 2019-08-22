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吃不起榨菜、親中飲料店　陸學者：網路成「火中取票」途徑

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▲一芳台灣水果茶北京門市。（圖／記者曾俊豪攝）

▲一芳台灣水果茶深陷兩岸風暴，圖為北京門市。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

第七屆中華文化發展論壇今（22日）在北京舉行，針對近期兩岸網路接連出現「舉報台獨」、「親中飲料店」以及「大陸人民吃不起榨菜」等事件，與會的大陸涉台學者劉國深指出，這些事件可以看出兩岸網民間的敵意與誤解越來越深，一次次都被有心人士利用來「火中取栗」，最後由全民買單。

此活動由中國華藝廣播公司與中國互聯網協會海峽兩岸互聯網交流委員會主辦，國台辦副主任龍明彪、中華文化發展促進會秘書長沈永峰、前海基會專職顧問、中華民族發展基金會秘書長朱甌，以及兩岸專家學者、媒體人和青年代表共180多人出席活動。

▲▼劉國深,北京,中華文化論壇。（圖／受訪者提供）

▲第七屆中華文化發展論壇。（圖／受訪者提供）

兩岸關係和平發展協同創新中心主任、廈門大學台灣研究院政治所教授劉國深在致詞時提到，近來兩岸發生「舉報台獨」、「親中飲料店」、「大陸人民吃不起榨菜」等事件，從這些事件可以看出兩岸網民間的敵意與誤解越來越深，「一次次都被有心人士利用來『火中取栗』，最後由全民買單」。

他分析，這種現象越來越嚴重的其中一項主因，便是網路上各種「短平快」的資訊和知識，取代了過去嚴謹的學術論述。在戰爭和敵對環境下，「短平快」的知識和資訊有利於快速動員和執行；但在和平與合作的環境下，知識和資訊的過度簡化，不僅不利於包容與協作，還可能影響和平與合作的進程。

劉國深認為，「兩岸關係好不容易取得的一點進展，卻可能經不起一個網路事件的打擊」，網路使得傳統知識、話語體系、政治社會化途徑、社會治理方式都面臨挑戰，由於新媒體技術的運用，一個全新的兩岸輿論場已經形成，既有的兩岸內部以及共有輿論場結構也面臨新挑戰。

▲▼劉國深,北京,中華文化論壇。（圖／受訪者提供）

▲國台辦副主任龍明彪（中間者）出席活動。（圖／受訪者提供）

此外，中國華藝廣播公司執行董事陳國軍提到，兩岸媒體交流始終走在兩岸關係發展前沿，在增進兩岸同胞相互瞭解與感情融合、促進兩岸各領域交流合作方面起到了重要作用，未來兩岸媒體應繼續加深交流合作，成為兩岸關係發展的正向力量。

前海基會專職顧問、中華民族發展基金會秘書長朱甌則指出，兩岸之間的互動，雖然因為缺少基本的政治互信基礎，導致雙方執政當局原有的良好溝通管道為之中斷，但兩岸交流仍然表現出「官冷民熱」的現象，「只有透過民間廣泛的交流，融合發展，兩岸才能心靈契合。」

▲▼劉國深,北京,中華文化論壇。（圖／受訪者提供）

▲廈門大學台灣研究院政治所教授劉國深。（圖／受訪者提供）

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