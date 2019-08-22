夫跨年夜帶小三上摩鐵　元配拿露骨錄音「給你親給你看」提告敗訴

▲「阿偉」（化名）跨年夜偷吃帶小三至摩鐵嘿咻。（示意圖，與本案無關／翻攝pixabay）

記者廖安莘／ 台中報導

「小琪」（化名）察覺老公「阿偉」（化名）於2018年1月1日凌晨行為異常，詢問過後，阿偉承認在跨年夜與周女至摩鐵嘿咻，檢方依妨害婚姻罪將周女起訴，但法官認為無性器接合之證據也欠缺其他關鍵證明，很難斷定丈夫單方指證即認定周女有罪，因此以缺乏證據為由，判決周女無罪。

檢察官起訴指出，周女明知對方有配偶，卻在2017年12月31日晚間至2018年1月1日間某時，在嘉義市某汽車旅館和阿偉嘿咻，經小琪察覺異樣，與阿偉和周女在雲林縣斗六市談判，才知道此事。

小琪提出阿偉與周女之錄音譯文為證。周女向他說「那是因為我們現在在一起，所以很多事情都要坦白」、「就給你親啊給你看啊」等透露愛意且對阿偉為親密行為之內容。並發現周女還對他說「你那個9號那個啊，到底是多少錢啊？」、「為什麼不用先付？你入住不用付嗎？」等疑似投宿之內容，檢察官因此將周女起訴。

法官審理後，周女坦承有與阿偉一同跨年和相約談判，但否認有到汽車旅館以及發生性行為。因檢察官無法舉證，在缺乏犯案地點、無親眼之所見也無性器接合之證據，判決周女無罪，可上訴。

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