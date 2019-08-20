執行署台南分署法拍研習營　法拍入帳40萬餘元

▲行政執行署台南分署舉辦法拍研習營，並請專家教授民眾參與法拍的密笈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署於8月20舉辦法拍研習營，民眾報名相當踴躍，公告當日立即額滿，共有43位民眾參加，為配合法拍研習營，台南分署特別推出IPHONE 6S 32G手機、名牌太陽眼鏡等1元起標的拍賣活動，最後IPHONE手機以4900元拍出、太陽眼鏡分別以2800元及3800元拍出，法拍會合計入帳40萬8500元。

本日法拍研習會課程內容包括：法拍不動產標的之搜尋、不動產拍賣流程、不動產拍賣公告之閱讀、不動產投標常見問題、不動產投標標單如何填寫及得標拍定後如何處理、動產拍賣流程等逐一說明，當日並輔以實際動產、不動產的投標、開標作業，直接觀摩動產及不動產拍賣流程，此外，為解決民眾參與法拍市場的資金需求，課程中特別邀請合庫金庫赤崁分行的周廣銘襄理及薛文榮專員到場，向民眾介紹法拍融資的相關資訊。同時，參加民眾發問相當踴躍，參加的民眾在課程結束後，應該已成為法拍高手了。

台南分署表示，經常在法拍會的活動中發現，許多民眾對法拍物件心動，卻因對法拍流程不了解而不敢行動，只能眼睜睜看著別人將法拍物件帶回家，台南分署舉辦法拍研習營的目的就在讓民眾了解法拍流程、正確閱讀拍賣公告以及如何參與投標，因此，找來實務經驗豐富的行政執行官與書記官免費授課，教授參與法拍的密笈，讓您心動也能馬上行動。

台南分署指出，希望本次法拍研習營能達到使民眾了解拍賣程序，提高民眾購買信心及意願，進而提高出價，創造民眾買到高興、債權人債權獲得滿足及保障義務人財產權益三贏。