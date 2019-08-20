郭文貴盤古大觀「龍首」大樓法拍　230億元成交

▲郭文貴龍首大樓法拍，以新台幣230億元成交。（圖／取自百度）



記者林彥臣／綜合報導

被大陸發出「紅色通緝令」、逃往美國的大陸富商郭文貴所擁有的盤古大觀5號樓，20日在阿里司法平台進行二度法拍，最後由北京一家物業公司以人民幣51億8736萬餘元（約新台幣230億元）拍得。

綜合陸媒報導，郭文貴旗下的這棟「盤古大觀5號樓」，因其特殊造型又被稱為「龍首」，坐落在北京北四環中路、亞奧核心區，為一幢44層、建築面積13.93萬平方公尺的超5A寫字樓（辦公大樓），與鄰近的鳥巢體育館及水立方都被視為地標。

「盤古大觀項目」由盤古氏投資有限公司開發於2013年竣工，該公司的實際掌控者就是郭文貴，整個項目共5座樓，外形宛如一條巨龍，1號樓是「龍尾」、2至4號樓是「龍身」，而5號樓則是「龍首」，用途分別為酒店、豪華公寓和辦公大樓。

郭文貴此前控制的北京政泉控股公司，因強迫交易罪被罰款600億元後，「龍首」被交由專門處置不良資產的中國創維互動公司執行，拍賣底標為51.82億元，保證金為10億元。

這棟地下5層、地上39層的大樓，總面積約達13萬93萬平方公尺（約4.21萬坪），原本法拍估值達74億餘元。

據報導，拍得「龍首」的北京鈺珵置業有限公司，8月8日才成立，其投資人為北京金隅投資物業管理集團有限公司，後者由北京金隅集團100%控股。金隅集團是北京最大的房地產開發商之一。