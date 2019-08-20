　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

郭文貴盤古大觀「龍首」大樓法拍　230億元成交

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼郭文貴龍首大樓法拍，以新台幣230億元成交。（圖／取自百度）

▲郭文貴龍首大樓法拍，以新台幣230億元成交。（圖／取自百度）

記者林彥臣／綜合報導

被大陸發出「紅色通緝令」、逃往美國的大陸富商郭文貴所擁有的盤古大觀5號樓，20日在阿里司法平台進行二度法拍，最後由北京一家物業公司以人民幣51億8736萬餘元（約新台幣230億元）拍得。

綜合陸媒報導，郭文貴旗下的這棟「盤古大觀5號樓」，因其特殊造型又被稱為「龍首」，坐落在北京北四環中路、亞奧核心區，為一幢44層、建築面積13.93萬平方公尺的超5A寫字樓（辦公大樓），與鄰近的鳥巢體育館及水立方都被視為地標。

「盤古大觀項目」由盤古氏投資有限公司開發於2013年竣工，該公司的實際掌控者就是郭文貴，整個項目共5座樓，外形宛如一條巨龍，1號樓是「龍尾」、2至4號樓是「龍身」，而5號樓則是「龍首」，用途分別為酒店、豪華公寓和辦公大樓。

郭文貴此前控制的北京政泉控股公司，因強迫交易罪被罰款600億元後，「龍首」被交由專門處置不良資產的中國創維互動公司執行，拍賣底標為51.82億元，保證金為10億元。

這棟地下5層、地上39層的大樓，總面積約達13萬93萬平方公尺（約4.21萬坪），原本法拍估值達74億餘元。

據報導，拍得「龍首」的北京鈺珵置業有限公司，8月8日才成立，其投資人為北京金隅投資物業管理集團有限公司，後者由北京金隅集團100%控股。金隅集團是北京最大的房地產開發商之一。

ET快訊
新數位身分證「確定有國旗」！砸40億新增8大功能　明年10月
2女童睡夢中遭生母「刀砍身亡」　陸夫淚曝：她原本是我大嫂

關鍵字：郭文貴,盤古大觀,龍首,法拍

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

搭電梯「上or下按鍵」吵6年　男友心累求解　達人正解驚呆...一票人都按錯

影／老舊冷氣一開噴出10隻↑「飛天大蟑螂」　網全看傻！他冷靜曝處理方式

影／10外送員排爆滷味攤！她見「粉紅一條龍」傻了　在地人揭關鍵2原因

影／5同學開進蘇花隧道…副駕喊：減速！20就好　被BMW超車…一早看新聞沉默了

影／UberEats員工在家「叫FoodPanda外送」　網笑翻：英雄惜英雄

影／如何擺脫月光族？他「1妙招」存款激增　全網嗨翻：我也要照做！

郭文貴盤古大觀「龍首」大樓法拍　230億元成交

快訊／住戶夜圍港鐵太古站　要求解釋「811衝突」港警入站原因

保護國泰！譚文豪辭機師「風暴至我而止」：若不能並存，會繼續議會這條路

擔心「智能燈柱」監控秋後算帳　香港發起824觀塘遊行

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

為偏鄉醫療「奉獻40年」不曾拿薪水 門諾醫院創辦人薄柔纜享壽94歲

打工人生真難！萌娃超商當店長　幼稚爸扮「奧客」頻刁難：我沒錢

客製化酸辣粉、免費加碼日式丼飯　學生族最愛！中原商圈7家必吃美食

親近大自然！宜蘭東澳「海邊露營」　銀河星空下夜烤X划獨木舟賞日出

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

再爆車子被裝追蹤器！韓國瑜：國家機器動得非常厲害

郭文貴盤古大觀「龍首」大樓法拍　230億元成交

快訊／住戶夜圍港鐵太古站　要求解釋「811衝突」港警入站原因

保護國泰！譚文豪辭機師「風暴至我而止」：若不能並存，會繼續議會這條路

擔心「智能燈柱」監控秋後算帳　香港發起824觀塘遊行

兩岸文博會11月廈門登場　為「金雞百花」設專題展區

陸國家電網刊文：福建向金馬供電「可滿足未來25年需求」

假扮快遞員求復合！恐怖男遭打槍惱羞...綑綁女友77歲外婆「猛灌笑氣」

現實版「腰纏萬貫」！　深圳女子攜624條金項鍊闖關遭逮

6月底已接獲「警員虐打長者」投訴　港警：今日才知病房有監視器

16歲孫罹血癌「30天花102萬元」　無情爺拒救：我有4個孫不差這一個！

網友私訊分享8個男人超愛但讓女人傻眼的愛愛小舉動

「敢擋我的路！」高雄光頭男暴怒…掏西瓜刀追砍　目擊者嚇傻狂倒車

莉莉柯林斯自曝新歡！甜告白：想你了　男方「跟著放閃」回PO同遊照　

停工1個月！Mina「突現身TWICE私下聚餐」網一看哭了：OMG

新北退休師一天給70元活！陸配忍當女奴　泣靠收垃圾維生

馮紹峰機場接老婆「牽緊手放閃」！　趙麗穎開心1舉動…網羨：太幸福

必收解構鞋來了！SacaiＸNike LDWaffle、Blazer五色齊發　9／12登陸全台

阿Sa爆同居百億男友！　凍卵20顆拼再婚當媽媽

安宰賢持續躲3天！　遭爆「新戲記者會也取消出席」…製作方回覆了

國家機器到不了？　AIT與韓國瑜會面地點超隱密

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

大陸熱門新聞

速食店玩手機邊充電！他當場觸電..

7歲童遊玩回來高燒14天.....

2女童睡夢中遭親生母「刀砍身亡..

即／住戶夜集太古站　要求解釋8..

31歲OL慘遭新加坡男友掐死後..

伴娘遭10噁男壓床「揉胸打屁屁..

保護國泰！譚文豪辭機師：風暴至..

30天花102萬元 　孫罹血癌..

郭文貴「龍首」大樓法拍　230..

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘..

28歲護士整形「鼻眼滲血」慘死..

他抓女友屍體人臉辨識！APP人..

22K男養女友半年9萬存款剩1..

支持警察！香港茶餐廳闆娘：絕不..

更多熱門

相關新聞

執行署台南分署法拍研習營

行政執行署台南分署於8月20舉辦法拍研習營，民眾報名相當踴躍，公告當日立即額滿，共有43位民眾參加，為配合法拍研習營，台南分署特別推出IPHONE 6S 32G手機、名牌太陽眼鏡等1元起標的拍賣活動，最後IPHONE手機以4900元拍出、太陽眼鏡分別以2800元及3800元拍出，法拍會合計入帳40萬8500元。

南港雙屍案汽車旅館法拍　無人敢投收場

劉泰英兒子新店別墅遭法拍　買家9折價入手

衰接墜樓客「露台變凶宅」　吸4投資客搶標

雙屍命案汽旅法拍！每坪底價13萬

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

數位身分證有國旗　40億增8功能

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

香腸燙出「白絲條狀物」！呆萌妹秒嚇傻

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

速食店玩手機邊充電！他當場觸電慘死

徒步環島完養你！他遵守諾言收編回家

超商茶葉蛋怎麼挑？　網曝「不踩雷挑法」：要選XXX

準颱風「白鹿」周六最接近！可能路徑曝光

專訪／陳櫻文狂灌汽水　Mei一句話她錯愕

女友做這行！他月收7萬崩潰　網：快放生

具惠善心痛爆安宰賢酒醉曖昧多女

10外送員排滷味攤　她見「粉紅一條龍」傻了

有錢人的生活就是枯燥！勞力士老闆被起底

信用卡藏銀色刮刮樂　他手癢一刮秒後悔

具惠善離婚爆「陰謀論」！打臉證詞大翻轉

更多

最夯影音

更多

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

為偏鄉醫療「奉獻40年」不曾拿薪水 門諾醫院創辦人薄柔纜享壽94歲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面